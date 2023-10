El guanyador del premi Anagrama d'assaig, Nadal Suau, exhibint alguns dels seus tatuatges / Pablo Ignacio de Dalmases

“No me'n recordo del seu nom, però sí el de la seva nòvia. Es deia Noemí i la seva parella ho exhibia orgullós en un tatuatge imprès sobre el pit. Fins que s'ha acabat l'amor i s'ha trencat la relació Què fer? Esborrar un tatuatge és complicat, per la qual cosa el nuvi abandonat va optar per una solució més senzilla, afegir una sola paraula i així la inscripció va quedar així: «Noeminòvia»”. Una anècdota que ens recordava el mallorquí Nadal Suau, guanyador del 51è Premi Anagrama amb una obra sobre aquest tema titulada “Curar la pell. Assaig al voltant del tatuatge”. Aquest guardó, dotat amb deu mil euros, va ser discernit per un jurat en què van intervenir Jordi Gràcia, Pau Luque, Remedios Zafra i les editores Silvia Sesé i Isabel Obiols. I en què es va posar en relleu que és un llibre antiacadèmic, que defuig panacees interpretatives, categoritzacions abstractes i significats de diccionari, perquè és una celebració de la vida i, com a tal, un acte d'amor”. A l'acte de proclamació hi va ser present el seu fundador, l'editor Jorge Herralde.

L'assaig tracta diversos aspectes d'un fenomen que ha transcendit de guetos com el dels presidiaris o legionaris i s'ha fet viral fins al punt que es tatuen fins i tot avis. Suau ho va fer quan va arribar a la trentena, encara que el seu interès s'havia despertat a l'adolescència. Però va haver d'esperar la majoria d'edat perquè el seu pare es va oposar rotundament que se'ls fes. “És cosa de macarres, futbolistes i estrelles del rock” li va dir, posant particular èmfasi reprovatori a la cita dels jugadors de futbol. I va revelar que ”el 89% dels tatuats ens hem barallat amb el nostre pare per aquesta causa”.

Per què es va tatuar Suau? "Cercava -va dir- un segell físic que tancar un procés de canvi vital ia més vaig seguir els consells d'un amic, un tatuador savi anomenat Ivan, que em va explicar que els tatuatges simbolitzen la durabilitat, lleialtat i sentit de comunitat". I afegeix: “es converteixen en part de la teva pròpia personalitat”. I conviden a obrir un ampli ventall de preguntes perquè cada tatuatge respon a una situació concreta, un moment, un estat d'ànim. Així es reflecteix en aquest llibre en cinc dels capítols dels quals desenvolupa la resposta a cadascuna d'aquestes preguntes. I revela que la idea li va sorgir fa sis anys mentre parlava amb una amiga a Formentor. Quan li va comentar el seu projecte, li va anunciar amb un sentit profètic agut: “Aquest assaig segur que interessarà a Anagrama”.

La qüestió és saber si els tatuats ho fan perquè són exhibicionistes o per un plaer exclusivament propi i autònom. Nadal Suau va reconèixer que un cert exhibicionisme sempre existeix, encara que no ha de ser la raó fonamental. En tot cas, dels 21 tatuatges que porta gravats sobre la pell -alguns, una veritable obra d'art, va dir-, el més diminut és el d'un escarabat; i el més gran, un gegant que cobreix tota la seva espalada. Realment el seu matís exhibicionista va quedar en aigua de borratges. No va voler desprendre's de la per ensenyar-nos-ho….