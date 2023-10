En uns moments en què sembla que les llengües regionals comencen a tenir a Espanya una projecció més enllà de l'àmbit de les seves comunitats parlants resulta molt oportuna la recuperació d'alguns autors que van tenir protagonisme indiscutible en el seu cultiu però que, per les circumstàncies que fossin, ha anat caient a l'oblit. Aquest pot ser el cas de l'escriptor gallec Eduardo Blanco Amor que va emigrar de jove a l'Argentina i, amb una formació bàsicament autodidacta, va desenvolupar una intensa tasca en defensa de la cultura gallega. A Buenos Aires va editar les revistes Terra y Céltiga. Revista gallega de arte, crítica, literatura y actividades, va col·laborar en el diari bonaerense La Nación i va publicar Romances galegos y Poema en catro tempos. Va tornar a Espanya en temps de la segona república, quan va conèixer i va fer amistat amb García Lorca, amb qui va col·laborar en la correcció dels seus “Seis poemas galegos”; va exercir com a corresponsal a Madrid del citat diari de Buenos Aires entre 1933 i 1935 i va col·laborar a la revista Ciudad, Revista de Madrid para toda España. Durant la guerra civil va ocupar alguns càrrecs diplomàtics amb la República i va romandre a l'exili americà fins al seu retorn definitivament a Espanya el 1962.

Va ser llavors quan va publicar “Los miedos” que reedita Càtedra, novel·la sobre les peripècies d'un nen i adolescent que viu amb la seva àvia i que, malgrat la seva excel·lent qualitat literària, l'editor Emilio Peral considera, a la introducció, una “novel·la de aprenentatge”. Sembla que el relat va sorgir de cert sopar d'homenatge que Blanco Amor hauria rebut a Buenos Aires en què va pronunciar un discurs en què va desgranar records de la seva infància amb tanta vivesa que Alejandro Casona, un dels assistents, el va convidar a reflectir-los literàriament.

Blanco Amor li va fer cas i així va sorgir el llibre que ens ocupa. Va utilitzar per a això el mateix ardit que va fer servir Clarín quan va ocultar el topònim d'Oviedo per Vetusta, mentre que l'escriptor gallec es refereix al seu Orense natal com Auria. És allà on situa la peripècia d'aquest protagonista en un relat “explicat en primera persona que aconsegueix transmetre la commoció, el temor i la innocència d'un nen de tot just nou o deu anys (i) permet al lector anar descobrint al mateix temps que a el seu protagonista, l'existència de pors reals, de passions ocultes i de picabaralles familiars, però també compon runa imatge veraç de la tensió jeràrquica que batega amb força, a l'Espanya rural a principis del segle XX”.

La condició d'homosexual “mai amagada” diu Peral, li va portar nombrosos problemes i de fet va incidir en la seva obra literària. Segons l'editor, “l'evolució més complexa del desig es dibuixa a “La catedral i el nen” … i de la qual, en aquest precís aspecte, “Les pors” constitueix un complement evident”, encara que sembla que la crítica no va ser capaç d'apreciar-ho de manera adequada. On sí que es va detectar va ser a Espanya ja que l'Administració va denegar la seva publicació el 1957 (el 1948 ja havia aparegut a Buenos Aires), encara que quatre anys després va poder finalment ser editat per una escletxa -o millor, una badada- de la censura. Torna ara de nou en edició de butxaca que permet la recuperació d'un autor amb mereixements més que suficients.