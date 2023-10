Innecessari és a dir el coneixement parvo que existeix, sobretot a Espanya, de les literatures africanes, una de les quals, l'equatoguinenana, s'expressa precisament en el nostre propi idioma. Pel que fa a l'esfera internacional, cal afegir que es va haver d'esperar el 1986 perquè el premi Nobel de literatura recaigués per primera vegada en un autor africà i des d'aleshores fins ara només cinc escriptors d'aquest origen han obtingut l'esmentat guardó. L'últim, Abdulrazak Gurnah, zanzibareny de nacionalitat tanzana. D'aquí l'interès amb què vaig prendre entre les meves mans la novel·la “El desertor” de l'autor tanzà esmentat que ha publicat Salamandra.

Fidel als seus orígens, Gurnah ubica la trama narrativa en territoris que coneix per ciència pròpia: la costa oriental africana i la seva illa natal, així com la ciutat de Londres on va cursar els estudis superiors. I ho fa situant l'acció en dues èpoques diferents: la darrera dècada del segle XIX i els anys cinquanta-seixanta de la centúria següent, quan es va produir el procés d'independència de la major part dels territoris colonials.

A cadascuna d'aquestes etapes hi ha una història d'amor que l'autor enfila sense solució de continuïtat amb un tret comú: el de la interracialitat. La primera quan Pearce, un expedicionari britànic abandonat a la seva sort per les seves guies somalis és recollit per una família indígena i cura al punt de salvar-li la vida, situació que dóna peu al seu enamorament de Rehana, la germana del seu salvador, separada del seu primer marit, amb qui estableix una relació que finalitzaria no sense conseqüències. Perquè de tal conjunta naixeria una filla marcada per la ignomínia del seu origen il·legítim. Mig segle després Amín, un dels tres fills del matrimoni format per dos mestres zanibarencs, s'enamorarà de Jamila, enigmàtica dona, també abandonada pel seu marit, que resulta ser la néta d'aquella Rehana i, per tant, marcada per aquell origen deshonrós , cosa que converteix en impossible l'amor sorgit entre tots dos.

Aquesta peripècia sentimental es contextualitza en els ambients propis de cadascun d'aquests llocs i moments històrics, de manera que Gurnah descriu tant les formes de vida a la zona continental com a l'illa a cadascuna de les etapes esmentades. Dues èpoques en què va existir sempre una clara separació entre la població local i els “mzungu”, els homes blancs, predominantment britànics, encara que també entre el primer col·lectiu i els immigrats d'origen indi i fins i tot, pel que fa a Zanzíbar, entre els naturals negres i els musulmans, divisió que donaria peu, al final del mandat britànic, a temibles i sagnants persecucions.

Resulta particularment significativa la descripció de l'ambient que l'afortunat Raixid, germà d'Amin, troba al Londres dels anys seixanta quan va becat a estudiar en una universitat britànica i se submergeix en un ambient hostil. "La meva primera lliçó a Londres va ser -diu- aprendre a conviure amb el menyspreu", de manera que "només llavors vaig comprendre que el que en la meva infància passava per convenciment de la nostra pròpia inferioritat alhora justificava la sobirania europea". Apunts que reflecteixen sens dubte l'experiència viscuda pel mateix autor durant la seva etapa universitària.

Però el cas és que si Gurnah crítica les formes gens subtils amb què es va exercir el colonialisme britànic, no per això exclou la censura de la deriva posterior que hi ha hagut després de la independència quan, després de la desaparició del poder metropolità, van emergir odis i passions ancestrals que van sumir molts dels nous països a la misèria i el genocidi d'algunes de les seves poblacions.