El ric calidoscopi de les literatures en llengua espanyola té expressió no en dos, sinó en tres continents (en podríem haver dit quatre, si la producció d'origen filipí no hagués desaparegut pràcticament íntegrament perquè consulto una relació d'autors d'aquest origen i no apareix cap que segueixi viu al segle XXI) Coneixem la principal pedrera d'aquesta producció literària, que és l'americana, també és clar l'espanyola, però en canvi ens resulta molt menys coneguda l'africana, i així hi ha dos països amb els quals compartim el mateix idioma: Guinea Equatorial i Sàhara Occidental.

Doncs bé, origen equatoguineà té Juan Tomás Ávila Laurel, que acaba de publicar la novel·la titulada “Cuando a Guinea se iba por mar” (Carena) que, malgrat el seu caràcter narratiu, constitueix d'alguna manera també un llibre de viatges perquè tracta de fabular al voltant del principal mitjà de transport utilitzat entre la metròpoli i els seus territoris del golf de Guinea fins a mitjans del segle passat i en tot cas en la comunicació interior entre aquests territoris que van estar disseminats a illes i una zona continental i, en el cas d'Annobon fins i tot al sud de l'Equador.

Imagina l'autor la peripècia de José Panes de Palacio i Toro, protagonista de la narració, que es desplaça fins a la llavors Guinea espanyola al voltant dels anys cinquanta del segle passat -cal suposar que abans de la provincialització, que va canviar copernicanament les coses- a la recerca de certes dades històriques i en particular amb el desig d'esbrinar la causa de la mort del comte d'Argelejo, que va enviar la primera expedició espanyola enviada per ocupar les illes de Fernando Poo i Annobón, cedides per Portugal a canvi de la colònia de Sagrament en virtut del tractat de Sant Ildefons.

L'obra d'Àvila Laurel es pot contemplar des de dos punts de vista. D'una banda, com a llibre de viatges i, en aquest sentit és curiós comprovar que no explica realment el que diu el títol, és a dir, com se n'anava a Guinea per mar, cosa que hagués resultat de gran interès ja que se circumval·lava tota la costa norecuatorial del dit continent, amb diverses escales en colònies franceses o angleses. El que fa Àvila és descriure la forma en què es viatjava entre els escampats territoris de la Guinea espanyola a bord dels paquebots Toledo i Merche, aquest últim pel que sembla no gaire més que una closca de nou; i la manera com ho feien els europeus, accedits a bord per passarel·la i allotjats en cabines, i els nadius, embarcats en xarxes i obligats a romandre a coberta sense gairebé cap abric (i amb perill de desaparèixer al mar, com li passa a una anciana pamue al périple de Bata a Santa Isabel).

D'altra banda, ia través dels diàlegs que manté el protagonista bé amb el pare Agustí a la capital de la colònia, bé amb el delegat governatiu d'Annobón, i del fruit de les seves pròpies observacions, es cullen les formes de vida d'una societat colonial profundament dividida en dues comunitats segregades no tant pel color, com per la riquesa -els “fernandins” són negres”, però rics-, així com les diferències entre les ètnies: els bubis de Fernando Poo, reticents al treball -que Àvila anomena bobés-, els pamues -fang- de Rio Muni, assilvestrats i, com més nombrosos al capdavant dominants, els corisqueños -amb alt percentatge de mestissos per la freqüent visita de vaixells amb mariners a la recerca de desfogament- i, en fi, els annobonesos , un col·lectiu minúscul, més emparentat amb Sant Tomé que amb la resta de la colònia.

El relat del viatge de Panes de Palacio posa en relleu el desinterès de la metròpoli per una colònia llunyana, la manca de coneixement real de l'interior de la zona continental -almenys en el període en què se situa l'acció narrativa-, la precarietat de les formes de vida i la pervivència de moltes primitives entre els naturals, la influència del clergat catòlic en la colonització i, en fi, la incertesa d'un futur que s'endevina haurà de ser forçosament diferent, encara que no se sàpiga quan ha de arribar.