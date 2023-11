Mónica Bernabé diu que no van ser els talibans els que van obligar les dones a portar burca i té molta raó. Quan jo vaig estar el 1987, en plena època soviètica, les dones que volien podien anar pel carrer al descobert, fins i tot amb faldilla curta, però n'hi havia moltes, per no dir la majoria, que ho feia utilitzant aquesta peça.

El burca és, com els matrimonis forçats entre cònjuges amb abismals diferències d'edat, la “cases a cegues (“és tradicional que els pares elegeixin la dona o el marit dels seus fills i filles i de fet està mal vist casar-se amb algú que la família no ha escollit”)”, les violacions femenines, el masclisme trepidant que relega la dona a una funció purament accessòria i sempre subordinada a l'home –“ciutadanes de segona” les qualifica-, la prohibició de cursar estudis mitjans i superiors i de treballar, elements que semblen consubstancials a la societat afganesa i impossibles d'eradicar per més que hi hagi qui ho intentin.

Tal és la conclusió que s'agafa de la lectura de “Crònica d'un fracàs. Afganistan, la retirada” (Debat), una descripció esgarrifosa de les últimes etapes de l'autora al país asiàtic quan va estar informant de la retirada de les potències internacionals -entre elles, Espanya- i el retorn dels talibans i que constitueix la continuació d'un altre anterior en què recollia les seves primeres experiències en aquest mateix país entre el 2000 i el 2012.

En els períodes en què va romandre de nou a l'Afganistan entre el 2013 i el 2022 es va haver de mimetitzar i vestir una bata negra fins als peus i un mocador del mateix color al cap. "Amb aquesta indumentària islàmica passava totalment desapercebuda" i d'aquesta manera i amb l'ajuda de molts amics, es va poder desplaçar per Kabul i altres zones i ciutats per formar el que estava passant.

Particularment a les dones, objecte de la violència que “sol començar al si de la pròpia família i és endèmica i existeix independentment que els talibans estiguin o no al poder”. Amb ella es justifiquen acusacions falses que poden costar el linxament de Frakhunda Malikzada, acusada d'haver cremat un Alcorà o el cas de la fisioterapeuta espanyola Lorena Enebral, assassinada per un dels pacients. “Es va fer evident que la barbàrie més absoluta és possible i que la vida de la dona no valia res en aquest país”.

Tot això fa que l'Afganistan sigui el país amb més percentatge de suïcidis femenins, que moltes dones facin passar a alguna de les seves nenes com a homes (els “basa post”), que es produeixin molts naixements de nadons amb paràlisi cerebral per manca d'assistència mèdica o que assassinats com el de les dones fes que havien anat a donar a llum a la maternitat de Kabul quedin impunes. “La notícia va passar inadvertida als mitjans de comunicació espanyols”.

A tot el que hem dit cal afegir la corrupció política, el fonamentalisme religiós, la inestabilitat social i el terrorisme. I situacions kafkianes que converteixen veritables assassins en governants respectats per la potències internacionals (per exemple, Dostum)

“La meva intenció –diu– és mostrar a través de la meva experiència les seqüeles que arrosseguen els refugiats que fugen de l'Afganistan o de qualsevol altre país en conflicte”. No és estrany que tothom vulgui emigrar i l'autora va haver d'intercedir perquè el Ministeri de Defensa espanyol es fes càrrec de molts col·laboradors locals a qui es pretenia deixar desemparats. Amb una dada afegida: els aquarteraments del nostre país eren els únics que estaven vedats a la periodista, mentre que tenia entrada lliure als de tots els altres països de l'OTAN.

Treballar a l'Afganistan va tenir les seves conseqüències a Bernabé: una depressió temible que el va posar a la vora de la desesperança, i va haver d'afegir un càncer de mama. I per a més inri, va haver de suportar unes humiliants condicions econòmiques als mitjans als quals va servir (El Mundo i Ara) que li feien punt menys que impossible sobreviure. Tota una heroïna de la professió periodística que encara va tenir el valor de tornar a Kabul en pen govern talibà, quan els periodistes, i pitjor encara les dones, no eren benvinguts.