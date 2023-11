La literatura sahrauí en llengua espanyola havia estat cultivada fins fa poc temps per dos grups principals: el de la generació que es va formar durant l'etapa colonial i la dels cubarauis que van realitzar els seus estudis a la major de les Antilles. Però amb Taleb Alisalem -i amb alguns altres autors del seu mateix grup d'edat- s'ha incorporat un tercer grup: el dels sahrauís que van arribar a Espanya a les campanyes de “Vacances en pau” –aquest autor ho va fer amb nou anys- i que, per una raó o altra, s'hi van quedar per cursar els seus estudis secundaris i/o superiors. La visió d'aquests darrers és, per tant, la dels que han viscut el problema des de l'exterior manejant una sèrie de variables i experiències diferents de les que pateixen l'exili als campaments o estan sotmesos a l'ocupació marroquina.

Taleb Alisalem reitera el procés viscut pel Sàhara Occidental des de l'inici del procés de descolonització fallit fins als tres últims esdeveniments de rellevància: l'acampada de Gdeiz Izik, la manifestació de Guerguerat i la represa del conflicte bèl·lic amb el Marroc (l'últim, fa pocs dies a Smara) I al voltant d'això fa una sèrie de consideracions interessants. Així tracta de la qüestió de la identitat sahrauí, amb la superació del tribalisme ancestral, i expressa el sentiment de decepció del poble sahrauí per l'ajornament etern de la resolució del problema de la seva autodeterminació. No eludeix reconèixer els errors comesos pel Front Polisario (l'alto el foc del 1991, la manca de relleu generacional als llocs directius i l'excés de confiança en la capacitat resolutiva de la comunitat internacional) i proposa diversos escenaris de solució: l'aplicació del pla Baker, un nou enfrontament armat entre Algèria i el Marroc, la mobilització interna en aquest darrer país amb l'enderrocament de la monarquia i, en fi, la represa efectiva de la guerra anticolonial.

No oblida recordar la responsabilitat dels governs successius de Madrid -en particular, dels socialistes- en l'enquistament del conflicte i el divorci entre aquesta actitud i la molt solidària de la societat espanyola i recorda els beneficis que pot suposar per a l'antiga potència colonial un Sàhara independent (cessament de l'emigració il·legal procedent de les costes continentals, aliança econòmica per a l'explotació de recursos culturals i sinèrgies culturals amb l'únic país àrab que parla espanyol).