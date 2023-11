El cineasta i escriptor murcià Luis López Carrasco @ep

El murcià Luis López Carrasco ha obtingut el 41è premi Herralde de novel·la dotat amb 25.000 euros amb “El desert blanc”, mentre que la de Buenos Aires Camila Fabbri ha quedat finalista amb “La reina del ball”. Així ho ha donat a conèixer aquest matí el jurat format per Ana Cañellas, Gonzalo Pontón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos i Silvia Sesé, que va haver de decidir entre les cinc obres finalistes seleccionades dels 1.566 originals presentats a aquest guardó literari instituït fa més de quatre dècades per l'editor que li ha donat el nom i que patrocina l'editorial Anagrama.

Segons Gonzalo Pontón «A través de les magnífiques peces, perfectament engranades, que integren El desert blanc , discorre una història que és la de les nostres vides: el treball modern, el turisme organitzat, l'amistat i els seus rituals, el relat familiar, la memòria com a dolor i com a consol. Audaz, compromès, també tristíssim, amb un talent excepcional per a l'escena i per al detall, Luis López Carrasco ha compost un artefacte d'alta precisió que remou les nostres seguretats» .

Luis López Carrasco (Múrcia, 1981), cineasta i escriptor és cofundador del col·lectiu audiovisual Los Hijos. El seu treball com a director ha estat projectat en nombrosos festivals internacionals i centres d'art contemporani i la seva última pel·lícula, L'any del descobriment , es va estrenar al Festival Internacional de Cinema de Rotterdam i ha guanyat nombrosos guardons, entre els quals els Goya a millor pel·lícula documental i millor muntatge. És coautor del llibre L'aritmètica de la creació. Entrevistes amb productors del cinema espanyol. Actualment treballa com a professor ajudant a la Universitat de Castella-la Manxa.

Pel que fa a Camila Fabbri ( Buenos Aires el 1989) és escriptora i directora teatral. Autora de Los accidentes , El dia que van apagar la llum i Estem fora de perill , el 2021 va ser seleccionada per Granta com un dels 25 millors narradors en espanyol menors de 35 anys. La pel·lícula Clara es perd al bosc ha estat el seu debut com a guionista i directora audiovisual.