El cementiri del Poble Nou és el més antic de Barcelona i el primer construït –en el seu moment– fora dels límits de la ciutat com a mesura higiènica que va ser revolucionària. I sigui per veïnatge de domicili o per curiositat professional, ja que la mort és el regne de la foscor i Jorge Molinero geòleg i, per tant, investigador de les profunditats fosques del nostre planeta, va ser en aquest cementiri on es va inspirar per escriure la seva última obra: “Undeground. Especulacions subterrànies” (Trampa).

Molinero porta a col·lació el monument funerari allà existent dedicat a les víctimes de l'epidèmia de febre groga que hi va haver al segle XIX però no va tenir ocasió de veure les nombroses làpides de nínxols on van ser inhumades les víctimes de les diverses epidèmies de còlera patides per la ciutat en aquesta centúria, ja que, manca d'hereus disposats a pagar la taxa corresponent, l'Ajuntament les va desafectar, va enviar les restes a la fossa comuna i... va tornar a vendre els espais funeraris. Així és la vida. I la mort.

Tot això ve a col·lació de les epidèmies de còlera que van ser -en alguns països ho segueixen sent encara- una de les principals causes de mortalitat fins a època molt recent. Molinero reivindica el protagonisme de certs científics. Tothom sap que va ser Robert Koch qui va aconseguir aïllar el bacteri que provoca aquesta patologia directament des de la femta i que Jaime Ferrán va descobrir la primera vacuna, però es desconeix el protagonisme d'altres científics que van ser, a la seva manera, els pioners que van permetre assolir aquest objectiu. Així el nord-americà John Lea va detectar que el còlera es transmetia per l'aigua, el britànic John Snow va reafirmar la transmissió per l'aigua (però va negar-ne el caràcter geològic), l'espanyol Jaime Balcells, que el còlera estava relacionat amb uns organismes zigzaguejants i coliformes ( encara que va errar en creure que es propagaven per les “miasmes” de l'aire), mentre que el francès Henry Dancy va observar la capacitat de filtració de l'aigua mitjançant cert tipus de sorres (però no ho va relacionar amb la transmissió del còlera).

Tot això porta a l'autor a posar en relleu el perill que comporta el necrolixiviat, és a dir el flux dels líquids generats per la descomposició dels cossos dels éssers vius morts que contenen substàncies en forma dissolta o en suspensió i que, transferits a través dels porus o intersticis d'una capa permeable, poden contaminar el sòl i l'aigua subterrània, amb el risc consegüent per a la salut humana.

A partir d'aquí Molinero condueix el lector amb naturalitat a l'àmbit dels seus coneixements científics que li donen peu per interessar-lo al món subterrani -d'aquí ve el títol de l'obra-. Considera que, així com a les intuïcions sobre el món superficial hi va haver intuïcions magistrals des de temps antics, com l'heliocentrisme per Aristarc de Samos o les mesures del diàmetre de la terra per Eratòstenes, en canvi “pel que fa a la geologia els antics no van donar ni una” i encara al segle XVII l'obra de Kircher sobre aquest tema és “escombraries geològiques”. Recorda les diverses teories científiques que es van anar succeint (neptunistes, plutonistes, catastrofistes i un llarg etcètera) fins al moment actual en què, malgrat el retard amb relació a l'espacial, “l'exploració geològica l'ha aconseguit superar en una cosa: el descobriment de noves formes de vida” ja que s'han trobat bacteris a gran profunditat i amb una antiguitat de milions d'anys, fins al punt que alguns científics suposen que a l'interior de la terra es podria estar generant vida a partir de material inorgànic . “Hi ha tanta vida al subsòl -afirma- com a tot el regne vegetal a la superfície”.

Davant l'exaltació no només literària, sinó científica, del món lluminós de la superfície i de l'espai, Molinero reivindica el valor del que és subterrani i de la foscor, on s'amaga “la puresa, l'absolut” i, potser, el Gran Ànima Perfecta .

Dit tot això semblarà que “Underground. Especulacions subterrànies” és la clàssica obra de divulgació científica plúmbea i de lectura indigesta, però no n'hi ha. Jorge Molinero explica quant antecedeix de forma desinhibida i divertida, utilitzant amb saviesa la ironia i l'humor, com demostra quan es refereix a la seva pròpia tasca professional i diu que “és conegut que, si sentis tres geòlegs al voltant d'una taula per analitzar un fet concret, obtindràs com a mínim quatre hipòtesis”.