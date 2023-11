Escriure narrativa de ficció dóna a l'autor una llibertat absoluta per fabular i crear personatges i universos imaginatius. Però escriure novel·la històrica és una cosa molt diferent perquè, sense minva de la capacitat de l'escriptor per crear situacions i conflictes, exigeix, alhora, respectar uns paràmetres que facin versemblant el context en què es desenvolupa l'eix argumental. Hem llegit Sáhara de Manuel Fresno (Almuzara) i cal dir que no hi ha dubte que té els ingredients propis d'una novel·la romàntica, ja que la història d'amor té un protagonisme essencial. Fins i tot els d'un thriller, ja que hi ha un cert misteri al voltant de la sostracció violenta de certa documentació el contingut del qual pogués ser particularment rellevant al punt de canviar la valoració d'alguns fets històrics. Però és també una novel·la històrica, tenint en compte que transcorre en part a l'època tardocolonial del Sàhara Occidental?

La novel·la discorre en dos nivells narratius de caràcter cronològic i personal. El primer en dues etapes històriques diferents: la tardocolonial a què hem al·ludit, que arriba al final de la presència espanyola, amb el precipitat abandonament del territori, i l'actual; i el segon nivell, perquè hi ha dos els protagonistes de generacions diferents les vides dels quals s'entrellacen: d'una banda, el llavors oficial de Tropes Nòmades que s'enamora profundament de la vida del desert, no només professional, sinó fins i tot afectiva i sentimentalment, i el actual oficial de l'Exèrcit de l'Aire que intenta reconstruir, a posteriori i arran de la recepció d'un missatge estrany, la peripècia del seu progenitor mort.

Cal reconèixer a l'autor un esforç per ambientar l'obra en paràmetres identificables amb la realitat sahrauí. I així el lector detecta l'ús de molts modismes lingüístics d'ús habitual al Sàhara llavors espanyol com a fruit de la transliteració de termes procedents de l'àrab hasania, propòsit que es desenvolupa correctament al llarg de la narració.

Ara bé, des del punt de vista argumental hi ha hipòtesis que ni tan sols el caràcter dobra de ficció permet fer plausibles. Només cal citar la intromissió d'un helicòpter espanyol en territori marroquí en plena tensió pel desenvolupament de la marxa verda per portar i portar de tornada uns agents d'informació, sense que els marroquins ni tan sols arribin a assabentar-se'n. Però el que resulta més desconcertant és la descripció de la vida militar, que revela un absolut i absolut desconeixement de les normes, costums i tradicions de la vida castrense (la desaparició del servei militar obligatori ha condemnat els espanyols a la ignorància més absoluta sobre forces armades).

Més encara. Des del punt de vista geogràfic sembla que l'autor no sempre ha consultat el mapa del Sàhara a l'hora d'establir distàncies o utilitzar topònims (alguns desconeguts). Sàhara no es beu te a la menta, ni es desaprofita el primer got per amarg, ni les dones porten darrere i altres relliscades que preferim oblidar.