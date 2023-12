L'asserenejada peripècia viscuda pel poble sahrauí durant l'últim quart del segle XX a conseqüència del precipitat abandonament d'aquell territori per Espanya ha inspirat l'obra de molts autors d'aquell país i ha donat lloc a la publicació de nombrosos textos. Però el cas d'Amor en la villa del mar Blanco d'Ali Salem (Libros.com) és diferent perquè, sense minvar el seu valor testimonial, l'autor ha optat per situar aquella tragèdia en el context d'una obra de ficció essencialment simbòlica a la que eludeix en molts casos la cita de topònims concrets i fins i tot de col·lectius forans i els substitueix per denominacions imaginatives que no impedeixen al lector avisat identificar-ne la correcta identitat sense problemes.

L'autor situa aquesta peripècia al voltant de les successives generacions d'una família il·lustre de la tribu Ulad uld Musa: la del Mahfud, el notable de la cabila i el cap de família, que exemplifica la vida de la societat nòmada quan aquesta es desenvolupava en un tràfec constant a la recerca de pastures per al bestiar, la qual cosa porta els seus components a peregrinar des de l'interior, des de les terres de Beruaga, fins a la costa, al litoral proper al poblat d'Ocaso ia la vila del mar Blanc; la d'Ahmedu, el seu fill, que viu en una societat ja sedentaritzada i en contacte amb “els mariners” de la vila, que parlen una altra llengua i tenen diferents costums, però amb els que estableix relacions sòlides i amistoses ia l'escola de les quals mana als seus fills Sidi i Leila; i la de la tercera generació, la de Sidi, que pateix en plena infància el trauma de la fugida dels “avions incendiaris dels homes del Nord” per trobar recer a “l'altiplà pedregós” des del qual acabarà emigrant al país “de els boscos freds els cims blancs”, on retroba vells amics “mariners” i troba l'amor. Darrere d'aquest llenguatge s'amaguen els principals grups humans que es van trobar i van conviure al desert: al costat dels sahrauí i, els espanyols i dins d'aquests, a la diàspora, els bascos.

Ali Salem ha escrit una narració que parla d'amor, de convivència i de nostàlgia, però també d'exili, i que té una bellesa literària notable. Descriu a més la vida nòmada amb extraordinari colorit gràcies al seu coneixement per ciència pròpia i l'amaniment amb la cita de nombroses llegendes procedents de la tradició sahrauí (la de la diablesa amb potes de ruc, el lladre de palla, l'home que va trobar un mar de llet, la cabra amb banyes daurades), llegendes que es comptaven a les haimes a la nit a la llum de la lumbre; incorpora textos poètics de la literatura oral del país Bidan; i enfila l'espanyol que utilitza amb la transliteració oportuna de molts termes procedents del seu idioma matern, alguns dels quals han obtingut plena carta de naturalesa en l'idioma dels “mariners”, una llengua que Sidi ha acabat fent també seva. Com ell és el cas del mateix autor.