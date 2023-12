“A Espanya, fins fa no gaires anys, pensàvem que construir grans mondongos arquitectònics posava les nostres ciutats al mapa, que fer museus generava una societat més culta, que dissenyar grans ciutats de justícia augmentava la nostra confiança en la llei, que celebrar grans esdeveniments de postín ens internacionalitzava i que projectar estacions d'Ave i aeroports cap a créixer la nostra economia a tota velocitat i amb magnificència”. Així ho denuncia Erik Harley, expert en urbanisme i autor del terme “pormishuevisme” que defineix com “un moviment que defensa la fanfarroneria i l'entotsolament com a dues tècniques creatives imprescindibles per triomfar”. O millor dir, “un moviment constructiu que ens permet parlar de dues disciplines creatives que han arrasat el nostre país: l'especulació urbana i el salsicherisme immobiliari”.

I, en efecte, “Pormis-huevismo, Rutas por la España del ladrillo” (Anaya Touring) al títol del llibre on proposa una dotzena d'itineraris per territori peninsular per estudiar els efectes d'aquest miratge que ha condicionat durant l'últim mig segle l'actuació de bona part de les administracions públiques espanyoles. De tots, quatre corresponen a l'aprofitament de celebracions històriques; Barcelona (Jocs Olímpics i Fòrum), Sevilla (Expo 92 que ”no celebrava l'època dels descobriments, sinó la del pelotazo”) i Saragossa (Expo Agua) i la resta es refereix a grans projectes turístics (Benidorm/Beniyork, La Manga , Marina d'Or) o urbans (Bilbao, Madrid/la Castellana i Comunitat, la Cidade dóna Cultura de Santiago de Compostel·la i València/Calatravalandia).

De la transformació operada a la capital catalana per la convocatòria esportiva recorda que va ser principal inspirador l'arquitecte Oriol Bohigas, protegit per l'alcalde Maragall i que va comptar amb la col·laboració de tretze alumnes predilectes i l'oposició de dos enemics (Bofill i Moneo), encara que fet i fet va acabar marginat per Acebillo, un dels seus deixebles. En conjunt opina que “gràcies a la celebració dels Jocs la capital catalana va millorar en innombrables aspectes, però l'ànsia per aconseguir una imatge moderna i la ingenuïtat dels seus representants van propiciar un camp de cultiu perfecte per a la massificació turística i la gentrificació”. Pel que fa al Fòrum de les Cultures, va ser "cosa que encara no se sap gaire bé per a què va servir" encara que sí que "tindria com a finalitat la construcció d'una ciutat fragmentada i especulativa". En definitiva, va ser “l'excusa esgrimida per urbanitzar i construir aquesta zona de la ciutat que va quedar oblidada al projecte olímpic”.

Exemplifica cadascun dels punts ressenyats amb l'estudi concret d'una sèrie d'obres, edificis, monuments o solucions urbanístiques que considera particularment significatius i ho fa amb documentació excel·lent. Els situa en el seu context local i en les ambicions polítiques o especulatives que els van motivar, recorda quins arquitectes i enginyers els van dissenyar (sense eludir aspectes com gelosia, ressentiments i enveges professionals entre ells, i fins i tot casos de col·laboracions conjugals obligades); critica la generalitzada obsessió dels responsables polítics per les grans figures de l'arquitectura contemporània el resultat de les obres del qual ha patit sovint imperfeccions i/o de conservació deficient; posa en dubte obsessions com la generalització de la rotondes (més de 24.000 a Espanya!); deu l'injustificat i reiterat increment del cost dels projectes (on ocupa lloc d'honor Calatrava, al qual qualifica d'“artista però, sobretot, malbaratador de diners públics”); i cita casos emblemàtics de despropòsits memorables (tal l'aeroport de Castelló, construït sense l'aprovació prèvia d'un pla de vols) Això no obsta perquè en alguns casos expressi la seva admiració per algunes obres concretes que li semblen encertades, perquè tot hi ha hagut la vinya del senyor. I com tot això ho fa amb acusat sentit de l'humor, pot dir amb la desimboltura més gran que en definitiva una obra d'art, i moltes de totes aquestes construccions pretenen ser-ho, “no ha de resoldre problemes, sinó crear-los”.