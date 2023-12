Simon Kuper es defineix com a sud-africà-britànic i en la seva biografia apareix una dada rellevant: haver estudiat a la Universitat d'Oxford. Aquesta experiència personal li va permetre conèixer per ciència pròpia allò que ha vingut a anomenar-se “oxocràcia”, és a dir, “una particular casta d'homes i dones de la classe dirigent (que) té més de quaranta anys i són engrescament reeixits i exitosament creguts i el més probable que hagin estat educats a Oxford”. Un terme anàleg a l'espanyol “Amigocràcia” que és justament el títol del llibre que publica Capitán Swing, subtitula “Com una petita casta de tories d'Oxford es va apoderar del Regne Unit” i en què analitza aquest col·lectiu que ha aportat tretze dels disset primers ministres haguts a Gran Bretanya des de 1940.

L'autor fa una anàlisi demolidora d'aquesta universitat britànica, tant en la composició humana del seu alumnat, com en els mètodes d'ensenyament. Diu que calia distingir dos tipus d'estudiants: “jo era de classe mitjana i havia estudiat en un col·legi públic de Londres… i ells havien estudiat als col·legis prestigiosos d'Anglaterra. típicament masculins”. Els primers, procedents de les anomenades public schools , s'allotjaven preferentment en internats i els segons a casa seva o al seu propi risc. "Només un u per cent de la població britànica estudia en un internat, però la vasta majoria d'aquest u per cent es retroba a Oxford i aconsegueix i aconsegueix separar-se de la resta de la societat i crear el seu propi univers privat".

Accedir a Oxford "és una barreja de privilegi i mèrit en proporcions variables", però el desenvolupament del treball universitari exigeix poca càrrega d'esforç i d'estudi. El que sí que s'aprèn és a “guanyar-se la vida a base d'escriure i parlar des de la ignorància” perquè “aprendre a parlar des de la ignorància és una preparació excel·lent per a la vida professional”. Per això “en el marc de la tradició cavalleresca d' oxbridge com més inútil fos la llicenciatura més elegant era” el que feia que la història prevalgués sobre les ciències.

El més important era, per tant, saber parlar en públic i per això hi ha clubs elitistes com el Bullingdon “tan exclusiu i reservat als alumnes de la public school que jo no vaig saber de la seva existència fins anys després de deixar Oxford”; o l'Oxford Union “que semblava un club de cavallers… que podien enganyar adolescents de classe mitjana i fer-los sentir-se pijos”. El resultat és que "una de les conseqüències de l'immens poder que té els senyorets educats a Oxford és que aconsegueixen que molts britànics assumeixin que són inferiors per no haver accedit a l'educació privada"

Kuper enumera quatre ficades de pota dels governs britànics dels darrers vint anys, sortits en bona mesura d'Oxford: el còvid, la guerra de l'Iraq, la crisi econòmica i el Brexit, que “va ser una revolta antielitista… liderada per una elit” . I afegeix: “part del problema rau en l'anteposició de la retòrica als fets i l'experiència”. Critica particularment alguns dels primers ministres d'aquesta etapa com Johnson “gentleman amateur que es prenia la política com un joc, repudiava el treball dur i improvisava els seus discursos” i sobre el qual “existeix a la universitat (d'Oxford) una gran vergonya per haver-lo cocreat”; així com també a l'actual Rishi Sunak “primer president racialitzat de la història d'Anglaterra que en principi va buscar l'èxit empresarial i “després d'enriquir-se en un fons especulatiu nord-americà i en l'empresa del seu sogre, va posar la mirada a la política britànica”. Per cert, el 65% dels ministres del seu primer gabinet s'havien educat a col·legis privats, com ell mateix.

Sembla que la universitat d'Oxford ha pres consciència d'aquest paper desenvolupat al llarg de segles i intenta esmenar-lo: “està fent més del que pensava per resoldre les injustícies descrites en aquest llibre (però) crec que s'ha d'esforçar encara molt per reduir el mal que ha infligit la societat britànica”. Ara “contracta acadèmics brillants en lloc d'alcohòlics sense doctorats...