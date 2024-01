Els que vam cursar el Batxillerat segons el pla del ministre Rubio i García Mina i ens vam sotmetre als dos exàmens preceptius de revàlida vam haver d'estudiar, entre moltes altres matèries, llatí i història i memoritzar no poques dades i noms. Encara recordo aquells textos que ens parlaven que Cèsar “in Ilerdam pervenit” o que tractaven de la “re frumentària”. Gràcies a això la lectura de “Maldita Roma. La conquista del poder de Julio César” (B Penguin Ramdon House) em va resultar el retrobament amb situacions que em resultaven familiars, cosa que no estic gaire segur que pugui passar al lector contemporani.

Posteguillo ha continuat la seva sèrie de narrativa històrica sobre Juli Cèsar que va començar amb “Roma soy yo” i continua amb el text que portem a col·lació, en què s'explica una nova etapa a la vida d'aquest singular personatge, des que supera el desterrament decretat pel Senat fins que aconsegueix accedir al consolat i tracta d'assolir la glòria militar a les Gàl·lies després d'haver-ho aconseguit a Hispània. Tot això passa en una Roma governada per un Senat dividit entre dos bàndols irreconciliables: els optimats o defensors de la supervivència d'una elit privilegiada i els populars, partidaris de canvis que permetessin ampliar els drets de la ciutadania. Julio César, nebot de Mario, intenta obrir-se camí des del segon grup oposant-se a Ciceró i Cató i recolzant-se en el suport financer del ric Cras i l'oportunista aliança amb Pompeu “el carnisser”. Són els membres del “primer triumvirat” que vaig estudiar fa 65 anys! No els dic que el tema em sonava a deja vu? Bé és cert que no tenia presents l'anfractuositats d'aquesta aliança política, els interessos dels tres membres dels quals resulten tan dispars alhora que la seva estratègia esdevé, però, en concurrent.

Tal com el mateix autor explica al final, l'itinerari vital de Juli Cèsar respon a dades reals i la seva aportació ha consistit a encadenar-les amb un fil argumental en què la creació literària ha imaginat converses i situacions concretes, cosa que li permet reflectir una societat molt ben estructurada, encara que segmentada en grups socials poc permeables, un Estat en plena expansió territorial, amb acusats i enfrontats interessos entre els seus personatges més significats, despreocupada utilització de la violència (contra els pobles conquerits, o els enemics bé al camp de batalla , bé en les baralles polítiques) i la prosperitat de les quals es fonamenta en bona mesura en l'explotació de l'esclavitud.

El lector seguirà el desenvolupament d'una acció trepidant, que arriba a la màxima expressió en la descripció que Posteguillo fa de les batalles, contemplades simultàniament des de cadascun dels bàndols enfrontats entre si. I com que per escriure novel·la històrica correctament cal saber en primer lloc història, ha utilitzat una rigorosa base documental que permet aportar no només rigor en el desenvolupament de l'acció narrativa principal, sinó també nombroses dades i anècdotes sobre la vida a la república romana, tals, per exemple, que en aquella època no es muntava a cavall amb estreps, es castigava la covardia al front amb la pràctica de la “decimàlia”, es practicava la cesària quan moria no per salvar un embaràs, sinó per extreure el nounat mort o s'utilitzava el matrimoni -almenys a les classes dirigents- com una eina per a les aliances polítiques