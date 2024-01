Entre els regals que els Reis Mags deixaven els nens espanyols a la nit 5 al 6 de gener de cada any sempre hi havia algun llibre. Consola que en aquests temps de dictadura digital les editorials continuïn publicant obra narrativa impresa destinada als lectors més petits, cosa que ens convida a suposar que segueix havent-hi pares que tenen en compte aquest present a l'hora d'aconsellar els seus fills en el moment en què que escriuen la carta als generosos monarques. Per això no és estrany que al voltant d'aquestes dates es detecti l'aparició de novetats susceptibles d'atendre aquest objectiu.

Chiki Fábregas i Sara Porras són les autores de Contes i llegendes d'Espanya (Anaya) una acurada selecció de relats procedents de les tradicions de cadascuna de les comunitats regionals del nostre país, així com de les dues ciutats autònomes nord-africanes. Són relats curts, enfilats de vegades a partir de poc més que una anècdota, però que poden ser llegits amb facilitat pels seus destinataris a la calor de la llar de foc i en companyia dels seus progenitors. Resulta fàcilment perceptible que l'eix central de cada acció narrativa no es limita a un desenvolupament argumental adequat capaç de despertar l'atenció del jove neolector, sinó que també porta sempre implícit algun missatge vinculat a valors o virtuts fàcilment intel·ligibles pels seus destinataris i assumibles per aquests .

Fabregat ha estat la responsable de la selecció literària, mentre que Porras ha anat a càrrec d'unes il·lustracions que són suggerents, plenes de color i resulten molt útils per estimular la imaginació dels destinataris d'aquest llibre de cuidada i, alhora, robusta edició.