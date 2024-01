No només hi ha grans clàssics de la literatura en general, també n'hi ha en gèneres particulars. I no hi ha dubte que “Mujercitas”, la novel·la de Louise May Alcott, publicada el 1868, és a dir, fa més de segle i mig, ho és perquè, a més la seva qualitat intrínsecament literària, ha interessat a successives generacions de lectores i lectors adolescents, ha tingut nombroses versions en teatre, cinema, sèries audiovisuals, animació, musicals i un llarg etcètera, cosa que li ha permès mantenir la seva vigència malgrat el temps transcorregut. Així ho demostren les nombroses reedicions de la dita obra, la darrera, a càrrec d'Ediciones Invisibles.

No estarà de més recordar el context en què es desenvolupen les peripècies de les germanes March, dels seus pares, de la criada -en aquella època no faltava en una família de classe mitjana el servei domèstic- i dels veïns, és a dir, l'època situada al voltant de la guerra civil nord-americana. Un temps força diferent de l'actual en què el paper de la dona, les mateixes relacions familiars i l'ambient social eren molt altres. Però això no constitueix un inconvenient perquè, tot i tenir en compte que es tracta d'una novel·la escrita en un context tan dissimil, sigui factible detectar-hi trets psicològics, reaccions i conductes en molts casos intemporals i, per tant, creïbles i, sobre tot, perquè, a la seva manera, Alcott va ser una precursora en la reivindicació del protagonisme femení a la vida social, cosa que va saber plasmar per escrit quan aquesta pretensió resultava sens dubte excèntrica i incompresa.

L'antiguitat d'aquest text, el gran nombre d'edicions que ha aconseguit i les nombroses versions que ha patit l'han sotmès a manipulacions inevitables de què aquesta edició intenta fugir per tal d'oferir un text ajustat en tot el possible a l'obra original .

Ens queda el dubte de qui pot ser a hores d'ara el lector preferent de “Mujercitas” Les adolescents que van gaudir amb aquesta novel·la durant els seus anys mossos i avui són dones madures que ho recorda amb nostàlgia? O també la joventut actual, els paràmetres de la qual són tan diferents dels d'aquelles donanetes? El temps ho dirà.