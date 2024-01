El poble gitano és un col·lectiu que forma part integrant de la societat espanyola des de temps immemorial, però que, malgrat tot, continua sent observat per molts bé sota el prisma de prejudicis injustificats o des d'una perspectiva banal o purament folklòrica. I no obstant això es tracta un grup social que ocupa ja llocs rellevants en els diversos ordres de la vida i en què les dones lluiten a més per adquirir el dret a decidir el seu propi futur, cosa que entra en col·lisió amb certs costums ancestrals. Ho relata Lola Cabrillana a “La mestra gitana” (Grijalbo), novel·la escrita segons experiències pròpies -ella mateixa és mestra, com la protagonista del relat- i en què enllaça amb habilitat la ficció imaginada amb la descripció de les formes de vida tradicionals a la seva ètnia d'origen.

"Jo portava tota la meva vida lluitant perquè les dones gitanes tinguéssim un futur" diu Mara, la protagonista, que s'incorpora com a professora d'un institut d'ensenyament secundari on ha d'exercir de tutora d'un grup d'últim curs d'ESO particularment conflictiu a n'hi ha, a més, dues alumnes del mateix origen. Aquests vímets permeten a l'autora descriure situacions entrellaçades en què s'ha d'enfrontar a alguns temes importants: d'una banda, l'obsolescència de certs mètodes educatius, conformistes o per dir millor immobilistes, incapaços de respondre a les necessitats de la joventut actual, i per una altra a la necessitat de resoldre situacions de conflictivitat escolar sense por, però amb imaginació.

Però amb independència d'això, l'eix principal de la narració gira al voltant de la urgència de compatibilitzar les tradicions del poble gitano, que Cabrillana descriu amb vivesa i colorit –tals la cerimònia de la “demana”, quan es formalitza la situació de festeig entre dos joves; la de la mort, en què, com en la malaltia, “cap gitano està sol”- i la contradicció que això suposa amb certs aspectes d'aquelles. Així, l'extrema immaduresa de molts dels adolescents que formalitzen el seu festeig (“no pot ser respectable sent uns nens prendre decisions”), l'absència de consentiment real, en molts casos, de la nena-dona compromesa (“la nena no és propietat de ningú per ser atorgada” pel seu pare) o la cerimònia de comprovació de la virginitat d'aquesta darrera quan, en ocasió del casament, té lloc la cerimònia del “mirament” o del mocador, a càrrec d'una “ajuntaora”, alguna cosa que li sembla humiliant.

Paral·lelament a la vigència d'aquestes pràctiques, hi ha molts aspectes positius que l'autora porta a col·lació: així la solidaritat, la generositat, el compliment de la paraula donada, la veneració de l'ancianitat, la força de les relacions de parentiu, la capacitat de negociació en situacions de conflicte mitjançant la intervenció d'“homes de respecte”, la condemna de la violència –sí, en efecte–, el culte als morts i molts altres trets potser poc advertits pels estranys. També hi ha una vibrant descripció de la vida familiar i de l'esperit comercial de molts com quan es desenvolupa en mercats ambulants o “baratells”, on poden actuar com a modestos venedors els qui han cursat una carrera universitària. L'altra cara de la moneda és la denúncia del racisme i la incomprensió que continuen percebent molts gitanos i que es manifesta en la desconfiança de segons qui pel color de la pell o dels ulls o pel seguiment cautelar d'una dona per la forma en que va vestida.

A “La mestra gitana” hi ha també, com a tota novel·la, un ingredient romàntic que s'expressa en la feliç conclusió de la relació de Mara amb el seu parent i veí Manuel, un amor durant molts anys impossible precisament per culpa de prejudicis, en aquest cas propis. I que la protagonista aconsegueix culminar sense renunciar per això a la seva vida professional perquè “per sort les coses canvien i les dones gitanes cada vegada tenen més pes a la societat”.