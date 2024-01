La història de la nostra darrera guerra civil està constituïda no només pels grans textos que tracten sobre les campanyes militars o el desenvolupament polític del conflicte, sinó també per moltes altres històries aparentment menors però que resulten de notable interès per complementar l'explicació d'aquella gran tragèdia . A aquest grup d'obres pertany “Miss España a l'exili. El flamenc i la fama en la història dels anys trenta” (Renaixement), que reuneix dos textos paral·lels: els records escrits per Conchita Balcells dels Reis, “Isa Reyes”, i els textos que els contextualitzen en cada moment històric concret redactats pel seu fill Dorian L. (Dusty) Nicol.

A l'Espanya dels anys trenta hi va haver una burgesia republicana a les famílies de la qual es van produir discrepàncies polítiques, com va passar en el cas de Conchita Balcells: un dels seus oncles materns va romandre amb la República -tal com el seu propi pare- i l'altre es va adherir a els nacionals. Tot i que el domicili familiar va ser saquejat, els seus progenitors van quedar en zona republicana oferint imatges no exemptes de contrastos: el pare de Conchita, caracteritzat amb granota i espardenyes, i la seva mare que mai va renunciar a sortir al carrer elegantment vestida, amb guants i barret.

Després d'un atzarós refugi a la base aèria de Sariñena, a la qual va ser destinat el seu pare com a oficial de l'Exèrcit Popular, Conchita, la seva mare i la seva germana Nuria es van exiliar a França i es van establir a París a casa de la seva tia Encarna, per cert , partidària dels nacionals (estava separada del Caballero Audaz, famós autor de l'època i furibund franquista). Va ser allà on les necessitats econòmiques van motivar que busqués feina i la trobés primer com a model d'alta costura i després com a ballarina de flamenc, formant parella inicialment amb la seva cosina Ànima i després amb ella i el ballarí Antonio Arcaraz, en un trio amb el nom de aquest darrer. El que va començar com una mera manera de guanyar-se la vida el va portar a estrellat ia actuar, a més de França, per nombrosos països d'Europa: Polònia, Itàlia -on va seduir el comte Ciano-, l'Alemanya nazi -amb una funció a Berlín a ocasió del 50è aniversari de Hitler davant del mateix Führer i amb posterior recepció a la cancelleria del Reich-, i Grècia, on va trobar el seu amor definitiu.

Però el més destacat d'una executòria professional i artística a més brillant va ser el fet que Conchita va resultar seleccionada el 1938 a París, en plena guerra civil espanyola, com Miss Espanya i per tant representant del nostre país al corresponent certamen europeu, per cert l'últim que es va celebrar –va tenir lloc a Copenhaguen– a causa de la segona guerra mundial i que no es reprendria fins a deu anys més tard. L'embolic de representar un país fraccionat en dos i el problema de quina de les dues banderes havia d'exhibir es va resoldre amb salomònicament: va enarborar una senzilla bandera blanca amb el nom d'Espanya. No va guanyar -ho va aconseguir la finlandesa- però va quedar primera finalista. Aquesta dona culminaria feliçment la seva vida emigrada a Amèrica –Cuba, Mèxic– on viuria retirada dels escenaris amb el seu marit grec i els seus fills. Vet aquí la petita història d'una dona que va representar velis nolis a les dues Espanyes malgrat personal identificació amb una.