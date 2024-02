Catalunyapress dalmases1feb24

La fallida descolonització del Sàhara Occidental ha suscitat des de fa gairebé mig segle un ampli moviment de solidaritat en molt amplis sectors de la societat espanyola que s'ha materialitzat en nombroses campanyes i accions de suport als refugiats als campaments de Tinduf. Alberro Maestre i Ricard Jiménez han volgut testimoniar ni tan sols sigui mínimament aquesta realitat recollint testimonis de persones que hi estan o hi han estat d'alguna manera implicades, la majoria espanyoles, però també sahrauís. El resultat és el llibre Amigos del desierto. Un viaje a través de la solidaridad con el Sáhara Occidental (Ibera ediciones).

En una primera part s'explica com es va preveure per Espanya el procés de descolonització de la seva darrera província africana, els passos previs a l'autodeterminació, la intervenció dels organismes internacionals, l'emergència del nacionalisme autòcton com a reacció davant l'annexionisme dels països veïns i finalment el fracàs de tot aquest procés com a conseqüència de la covardia del govern espanyol, cosa que ha provocat un conflicte regional cada vegada més embullat i que segueix pendent de solució a causa dels interessos de les grans potències i la ineficàcia de les instàncies internacionals.

A la segona part es recullen els testimonis personals englobant-los en diverses àrees, com la d'acollida a malalts en nosocomis espanyols, la lluita per la sanitat i la supervivència, les campanyes contra les mines antipersones, la manera com s'ha anat informant sobre aquest enquistat conflicte, cultura l'esport i l'associacionisme solidari a Catalunya. Tot això s'ha enriquit amb una col·lecció de dibuixos de Teo Basterra i un àlbum de fotos sobre la mobilització que hi ha en territori català a favor del Sàhara Occidental, fet que fa d'aquest projecte una obra interessant que permet captar fins a quin punt ha arrelat a la nostra societat el sentit de coresponsabilitat amb el tràgic destí d'un poble que els governs espanyols han abandonat a la seva sort des del 1976 fins als nostres dies.