El MFA de Portugal va constituir un precedent de la UMD espanyola (“Mullar la pólvora”)

Espanya i Portugal no només són països veïns, sinó que a més han viscut durant el segle XX una història amb acusats paral·lelismes. En efecte, els dos països van estar governats per sengles règims autocràtics, les diferències de l'origen i el funcionament dels quals no van qüestionar l'existència d'una forta aliança entre tots dos. I encara que les circumstàncies de cadascun d'ells i la seva evolució al llarg de la centúria esmentada van ser molt diferents, en tots dos va sorgir un moviment militar cridat a actuar com a revulsiu favorable a un canvi tendent a la recuperació de la democràcia. Encara més, si el Moviment de les Forces Armades va ser capaç de protagonitzar un canvi polític total a Portugal amb la “revolució dels clavells”, va influir també de manera indirecta en el naixement d'un estat d'opinió anàleg en certs cercles militars espanyols. “A l'estament militar l'evolució dels clavells portuguesa serà un dels reactius que donaran lloc a una organització la sigles de la qual es faran molt conegudes: la Unió Militar Democràtica, la famosa UMD” tal com diu Alfonso Domínguez a el seu assaig “Mullar la pólvora. Una història de la UMD i la revolució dels clavells” (Esfera dels Llibres) I afegeix que a l'estiu del 1974 “el contagi portuguès precipita el que s'ha anat produint durant alguns anys entre una minoria de l'Exèrcit espanyol”.

L'autor subratlla, però, el desigual punt de partida de cadascun d'aquests moviments. A Portugal apareix com a reacció a una tossuda i insensata guerra colonial que no té aspecte de resoldre's i que llasta enormement la vida del país, mentre que a Espanya sorgeix en una etapa de pau i desarrollismo, però en què s'adverteixen símptomes d'esgotament del règim franquista. En aquest context es revela la influència que va tenir en la formació d'alguns oficials el moviment Forja sorgit entorn de l'acadèmia preparatòria d'aquest nom, vinculada al Front de Joventuts i al tinent coronel Luis Pinilla Solivelles, la influència de la qual en la seva formació moral i militar van reconèixer els militars demòcrates. En tot cas, Domingo recorda que la majoria de “úmits” van procedir de famílies franquistes.

Això sí, levolució serà diferent. "A Espanya els militars de la UMD no s'adscriuen a cap partit i els membres que ho facin causaran baixa immediatament, mentre que a Portugal els militars de l'MFA es posicionaran a l'esquerra del debat polític i fins i tot seran una opció partidista". D'altra banda, "els mitjans emprats són diametralment oposats: l'MFA utilitza el cop armat per enderrocar el govern i la UMD és contrària a la intervenció militar i el que vol és evitar un cop del sector ultradretà que impedeixi l'arribada de la democràcia" .

Quan el règim franquista detecta l'existència d'aquest corrent d'opinió, es posen en marxa els ressorts de recerca del règim, principalment a través del SECED i del SIBE, però amb diferències notòries entre tots dos. “Mentre el SECED té a gala reclutar el seu personal entre els primers de cada promoció, al SIBE aterren els més cantonats, incompetents i mesquins que potencien els sectors més ultres i persegueixen els demòcrates com si fossin els seus pitjors enemics”.

Tot i que estesa per tot Espanya, inclòs el Sàhara espanyol, la UMD va funcionar amb dos centres d'operacions radicats a Madrid i Barcelona (també va tenir força a Galícia), a càrrec respectivament d'Otero i Busquets entre els quals hi va haver algunes dissensions i no van estar absents gelosia. En tot cas, el règim va acabar descobrint part de la trama i sotmetent alguns dels complicats a consell de guerra que va presidir el general Gómez de Salazar ja en plena transició i davant la indiferència o enemiga de la majoria dels seus companys. “Només un membre de l'elit militar va intentar defensar els condemnats, encara que el seu paper, passats uns anys, continua sent força fosc. És el tinent General Gutiérrez Mellado” a qui retreu no haver donat suport, després d'haver-los aplicat l'amnistia, la seva reincorporació al servei, cosa que només aconseguirien a títol merament formal molts anys després.

Per a Domingo i pel que fa als implicats a la UMD “el saldo d'aquella aventura va ser que nou van perdre la carrera, quinze van ser processats, divuit van passar per presons militars, més de vint van perdre el destí i molts altres van ser marginats i perseguits” i que “de tots els membres de la UMD que van escapar a les sospites del comandament molt pocs van assolir el generalat”. A canvi, el seu objectiu es va complir i Espanya avui és una democràcia consolidada. La qüestió seria dilucidar en quina mesura l'actitud dels ”úmedos” hi va tenir alguna influència.