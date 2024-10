La psicoanalista Lola López Mondéjar obté el 52è premi Anagrama d'assaig

Lola López Mondéjar

La psicoanalista Lola López Mondéjar ha obtingut el 52è premi Anagrama d'assaig dotat amb deu mil euros i promogut pel segell editorial del mateix nom amb l'obra titulada Atròfia de la capacitat narrativa i crisi de la subjectivitat que, segons Daniel Rico, membre del jurat amb Jordi Gràcia, Pau Luque, Remedios Zafra, Silvia Sesé i Isabel Orriols, constitueix “un intens i polifònic diàleg amb la filosofia, la psicoanàlisi, el cinema i la literatura”.

Es tracta d'una obra densa de lectura complexa on l'autora acusa la pèrdua de la narrativitat del subjecte contemporani, una atròfia associada no només a la dificultat per posar en paraules el pensament, sinó també a un dèficit del pensament mateix i de la imaginació que aboca la persona a convertir-se en un jo mínim gairebé sense autoconsciència i paradoxalment incapaç de conversar, de fregar-se, de comprendre l'altre, cosa que el converteix en analfabet afectiu, acrític i individualista.

Afegeix que hi ha un buidament del món siquic i un desig mimètic que qualifica de “bovarització”, és a dir, d'obsessió de copiar de l'exterior, cosa que crea un sistema que ens converteix en mers consumidors. És una situació en què hem substituït la socialització que era fruit de la família i l'escola per les xarxes socials i així el llenguatge humà a través de les màquines omet els senyals emocionals i ens converteix en mers lloros capaços només d'emetre un blablabla. “El llenguatge de les màquines –va afirmar– ens està colonitzant i hi ha por a la fricció ia una pèrdua del desig”. Per tot això, va suggerir que “cal tornar a una ètica dels límits, a la presencialitat, la literatura ia una humanitat respectuosa amb els altres, en definitiva, cal recuperar la fricció creativa”.