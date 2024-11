Cynthia Rimsky i Xita Rubert obtenen ex aequo el 42è Premi Herralde de Novel·la

Xita Rubert

La xilena Cynthia Rimsky per “Clara y confusa” i la barcelonina Xita Rubert per “Los hechos de Key Biscayne” han obtingut el premi Herralde de novel·la en aqueu en la seva quarantena segona edició. Aquesta decisió va ser la decisió del jurat que va estar format pel llibreter Aldo García, l'editor i crític literari Gonzalo Pontón Gijón, els escriptors Marta Sanz i Juan Pablo Villalobos i l'editora Silvia Sesé i que va deliberar entre els set seleccionats dels 1.149 originals presentats. És la segona vegada que aquest guardó, instituït per l'Editorial Anagrama i dotat amb 25.000 euros, es concedeix conjuntament a dos autors (l'anterior va ser el 1994 Pedro Zarraluki i Carlos Perellón)

El jurat ha estimat que Clara i confusa és una novel·la lleugera i profunda, esquiva i sòlida, hilarant i seriosa, singularíssima, que desplega un esmunyedís i deliciós sentit de l'humor i ens llança algunes preguntes transcendentals: què és l'art? Quina és la seva missió? Com podem donar sentit a la vida? Què és amor? El que ens passa és fruit del destí o de la casualitat? Hi ha una lògica a l'atzar? L'autora, fascinant rara avis literària, ens planteja un joc gens innocent que s'engega des del paradoxal títol”.

Pel que fa a “Els fets de Key Biscayne”, “Xita Rubert ha escrit alhora una novel·la de misteri i un llibre sobre les ambivalències de l'afecte i la memòria. Una narració tendra, esgarrifosa i pertorbadora a parts iguals que confirma la potència d'una autora inclassificable. Què és el que passa exactament allà? Res massa greu, pel que sembla. El que és perillós, a Key Biscayne, és sempre una altra cosa. La trama de desastres naturals i personals es precipita a partir d'amigues estranyes, un revòlver Colt, tensions domèstiques, jocs arriscats i unes fotografies que mai no s'haurien d'haver fet”.

Rimsky és originària de Santiago de Xile, però resideix a Argentina, on exerceix com a professora de la Universitat Nacional de les Arts de Buenos Aires i de la Universitat Catòlica Valparaíso i és autora d'una àmplia obra literària que ha estat distingida amb nombrosos guardons. Pel que fa a Xita Rubert, nascuda a la ciutat comtal i investigadora doctoral i docent a la Universitat de Princeton, va publicar la seva primera novel·la, “Els meus dies amb els Kopp”, fa dos anys a Anagrama, així com textos en diferents publicacions periòdiques.