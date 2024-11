"Frida Kahlo: passió per la vida": la peripècia vital i l'obra pictòrica de la famosa artista mexicana

Teníem notícia de l'activitat professional d'Enrique Gasa Valga mitjançant Innsbruck ja que va exercir com a director del ballet del teatre d'òpera de la capital tirolesa abans de formar companyia pròpia. El cas és que es tracta d'un artista barceloní, concretament nascut a Esparreguera, si bé insuficientment conegut per aquests pagaments, per la qual cosa es podria recordar allò que ningú no és profeta a la seva terra i Gasa mereix ser-ho també aquí per una brillant carrera que li ha portat a actuar a escenaris de molts països. Val la pena, per tant, aprofitar la seva presència de tan sols uns dies al teatre Coliseum on presenta un espectacle de creació pròpia: “Frida Kahlo. Passió per la vida”, basat en la vida i en l'obra de la famosa i desafortunada pintora mexicana que va ser parella de Diego Rivera.

Gasa ha creat un espectacle eminentment coreogràfic però que inclou alguns elements dramàtics i un ampli repertori de cançons interpretades per Greta Marcolongo amb títols arrelats a la tradició hispanoamericana com “La panerola”, “Llorona”, “Tornar, tornar, tornar”, “Malagueña ” i fins i tot una curiosa versió del xotis d'Agustín Lara dedicat a Madrid només que en aquest cas amb una lletra canviada per evocar París, una llicència que hauria sens dubte sorprès el seu autor.

Gasa compta, com no podia ser menys, amb un excel·lent conjunt de ballarins que acrediten una sòlida formació clàssica, cosa que no disminueix la seva destresa i inspiració en l'execució de peces fortament vinculades a la tradició folklòrica i coplera hispano-mejicana. Entre l'una i l'altra s'insereixen o bé actuacions individuals o en parella i alguns fragments de caràcter dramàtic amb certs hiats de silenci no sabem si intencionats o accidentals, però potser una mica desconcertants. Tot això acompanyat de música en directe a càrrec de quatre intèrprets, un factor que dóna una gran vivesa a aquest espectacle que constitueix una refrescant experiència plena d'imaginació, colorit i força vital.