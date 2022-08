Des del 3 d’agost estan en marxa les obres de reforma i millora del Poliesportiu Municipal Eusebi Millán de Mataró que, si els terminis es compleixen, duraran 10 mesos.

El primer que es fa és desmuntar el fals sostre del pavelló i les xarxes de seguretat. Això facilitarà que també es pugui desmuntar la coberta i del seu tancament perimetral, que té problemes d’aïllament tèrmic. La retirada de la coberta, que és de fibrociment, va a càrrec d’una empresa especialitzada, autoritzada per a la realització d’aquests treballs especials i que compta amb un Pla específic aprovat per la Generalitat per executar les obres. Es preveu que la retirada de l’amiant es faci a mitjans d'aquest mes d'agost i duri dues setmanes.

El projecte de reforma preveu la substitució de les encavallades per unes noves d’acer, ja que les actuals no suportarien les càrregues de la nova coberta, que serà de panell sandvitx per millorar l’aïllament tèrmic i reduir la reverberació. Estarà preparada per suportar en el futur el pes de les plaques fotovoltaiques que s’hi instal·len. La coberta serà plana i donarà continuïtat en alçada a la de la pista poliesportiva annexa. També s’eliminaran els tirants laterals i se substituiran els plafons de policarbonat de les façanes per millorar la il·luminació natural de l’equipament.

A l’interior del poliesportiu es canviarà el paviment sintètic per parquet flotant de la pista de joc i s'instal·larà un nou sistema d'il·luminació, amb làmpades LED. El nou equipament esportiu tindrà cortines divisòries, cistelles de bàsquet i xarxa de fons de pista, entre altres elements, i també es farà el marcatge de la pista.

El cost total de les obres puja a 1,3 milions d'euros, i l’Ajuntament ha demanat una subvenció al Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per al finançament de les obres.

AFECTACIONS ALS CLUBS USUARIS

Els treballs afectaran al desenvolupament habitual de la temporada esportiva 2022-23. Els equips que utilitzen el pavelló hauran de traslladar els seus entrenaments i partits a altres equipaments esportius, com les pistes exteriors cobertes de l’Eusebi Millán i de Remigi Herrero, el Poliesportiu Municipal del carrer d’Euskadi, l’Escola Pia Santa Anna o pistes esportives escolars que ja feien servir fins ara. Els equips preferents i sèniors es traslladaran al pavelló cobert de l’Escola Maristes Valldemia.