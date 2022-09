Un detall del cartell. Foto: Aj. de Mataró

La Taula d’Entitats dels barris de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador celebrarà, el dissabte 24 de setembre, la Festa de les Entitats, un esdeveniment conjunt per mostrar a la ciutat la gran riquesa social, cultural i esportiva que existeix en aquest territori de la ciutat. Les diferents associacions, amb la coordinació de l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats, promouen aquesta Festa amb l’objectiu de crear sinèrgies que enriqueixin la convivència, amb un objectiu comú, la cohesió social i cultural. D’aquesta manera es recupera un acte tan emblemàtic com era la mostra d’entitats del territori, de la qual se’n va fer la darrera edició l’any 2015.

Entre les 10 del matí i les 2 del migdia, els jardins de la Llar Cabanelles seran l’escenari de la Festa on es podrà gaudir de diferents activitats. Càritas Diocesana ha cedit l’equipament per a la celebració d’aquest esdeveniment. Hi haurà paradetes informatives on les entitats podran mostrar la seva tasca i donar a conèixer les seves activitats i projectes. A banda de les entitats del territori, s’hi han volgut sumar també associacions d’altres barris o d’àmbit de ciutat.

Al llarg del matí, entre d’altres activitats es podrà gaudir del racó de contes per als més petits de la mà de la Biblioteca Antoni Comas, l’Espai Jove de Rocafonda-El Palau ha programat un taller per estampar bosses i un altre de xapes, l’Associació Asalma farà recollida solidària d’aliments per a les persones sense recursos, per a la qual cosa es demana la col·laboració dels assistents portant amb aliments de data de caducitat llarga (paquets de llegum, d’arròs, brics de llet, galetes, etc.) També el Club BMX ha preparat un circuit de bicicletes, per poder participar-hi cal portar la bici i el casc. L’entitat Llibre Viu oferirà intercanvi de llibres i el Club de Petanca Roca-Palmera una demostració de joc i ensenyaran a tothom qui ho vulgui a practicar la petanca.

A l’escenari es podrà gaudir d’exhibicions variades: danses africanes de l’Associació Badenya, ball en línia del Casal de la Gent Gran de Rocafonda i del Parc de Rocafonda, zumba infantil i d’adults de l’Associació Veïnal del Palau, el ball de les colles geganteres de les escoles del barri, l’Escola Rocafonda i l’IE Àngela Bransuela i de les capgrosses de Rocafonda de la mà de l’Associació Veïnal de Rocafonda, l’Esperança, Ciutat Jardí i Valldeix i l'actuació de playback del Casal del Barrio de Cerdanyola, entre d'altres.

Els participants a la Festa de les Entitats de Rocafonda, El Palau, l’Escorxador són: APAE Assoc. de Professionals Autònoms Europeus, AFA Escola Rocafonda, AFA IE Àngela Bransuela, Assoc. Alba Maresme (Asalma), Assoc. Alfabet N'Ko, Assoc. Social i Cultural Badenya, Assoc. Cultural Llibre Viu, Assoc. Cultural i Social Iqra, Assoc. Veïnal de Rocafonda, l'Esperança, Ciutat Jardí i Valldeix, Assoc. Veïnal del Palau, Assoc. Vidre Bufat Mataroní, Casal del Barrio de Cerdanyola, Fund. Carta de la Pau Dirigida a l'ONU, Centre de Formació d'Adults Can Noè, Biblioteca Antoni Comas, Càritas Interparroquial de Mataró, Casal de la Gent Gran de Rocafonda, Club BMX Mataró, Club de Petanca Roca-Palmera, Creu Roja Mataró, Espai Jove de Rocafonda-El Palau.