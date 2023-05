Foto: Twitter (@sindicatmataro)

"Actuació brutal de la policia de Mataró contra un veí". Així comença una piulada de denúncia del Sindicat d'Habitatge de Mataró respecte d'un vídeo on es veu agents de la Policia Local de la capital del Maresme retenint un home.

El sindicat apunta que l'home havia aparcat el cotxe a la vorera perquè havia de recollir la seva mare, una dona amb problemes de mobilitat, i que no havia trobat cap altre lloc on deixar el vehicle. Els fets van passar dissabte passat 20 de maig.

L'entitat denuncia que l'alcalde, David Bote, ha optat per una estratègia de "mà dura contra la nostra gent als barris".

Per la seva banda, des del Govern municipal esgrimeixen que l'home va sortir d'un bar que hi havia a la zona, va insultar els policies i no es va voler fer la prova d'alcoholèmia.

Segons informa El Periódico, hi va haver un altre home que es va involucrar en els fets i que també va ser detingut. Tots dos han passat a disposició judicial.