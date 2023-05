El 15 de juny és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’abús i el maltractament a les persones grans i Mataró organitza una jornada per abordar aquesta problemàtica des de diferents vessants.

I és que la prevenció és el principal objectiu de l'activitat, en la qual treballa el Servei de Benestar Social de l’Ajuntament i la Comissió per l’abordatge en xarxa de les situacions de maltractaments a les persones grans. El 15 de juny, coincidint amb la jornada, es portarà a terme aquesta trobada de treball a l’Espai Mataró Connecta que començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a la 1 del migdia.

Durant la jornada es portaran a terme lectures dramatitzades Relats amb Tracte a càrrec d’actors i actrius del Grup de Teatre dels Tallers de Lectura de la Comissió de Cultura del Consell Municipal de la Gent Gran. Els textos són fruit de la campanya de sensibilització Tracta’m bé promoguda pels Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona, pioners en tractar aquesta problemàtica.

Els relats posen de manifest diferents situacions de maltractament com l’abús psicològic i vulneració de drets, l’abús sexual, negligència familiar en la cura dels familiars i l’abús econòmic, entre d’altres.

La jornada va adreçada a tota la ciutadania i en especial als serveis i professionals destinats a les persones grans: serveis de salut (centres d’atenció primària, hospital, centres sociosanitaris) centres de dia, residències, casals de la gent gran, farmàcies... i també a cossos de seguretat, estudiants de graus d’infermeria, cures, fisioteràpia.

Mataró disposa d’una Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans així com d’un equip de treball: la Comissió per l’abordatge en xarxa de les situacions de maltractaments a les persones grans, per treballar en profunditat aquestes situacions amb l’objectiu de prevenir-les, detectar-les i abordar-les amb totes les eines necessàries.

La participació en la jornada és gratuïta però cal inscripció prèvia, una inscripció que es pot fer online, trucant al 010 o presencialment als punts d’autoservei ubicats a les Oficines d’Atenció i Assistència Ciutadana.