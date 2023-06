Foto: Capgrossos de Mataró

Els Capgrossos de Mataró, amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat, han decidit que la diada castellera de Les Santes es passi al dissabte 22 a les 18:00 horas a causa de la coincidència amb les eleccions generals, ja que en primera instancia estava programada pel 23 de juliol a les 12:00 hores.

"Des de la colla creiem sincerament que aquest canvi és una oportunitat per construir una diada castellera més atractiva per a tots els mataronins i mataronines. Així doncs, entomem el repte, forçats per les circumstàncies, però amb un esperit constructiu i pensant sempre en el bé comú", expliquen des del comunicat.

A més, incideixen en què un altre dels motius que s'amaga darrera d'aquest canvi és el temps, ja que al migdia són les hores on més sol i mes calor hi ha. Per tant, consideren que és una "oportunitat immillorable" per reflexionar sobre la diada castellera de Les Santes que volen de cara al futur.