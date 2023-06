La zona de salut pròxima a Figuera Major. Foto: Aj. de Mataró

L’Ajuntament de Mataró ha posat en marxa la instal·lació de 20 noves àrees amb aparells per fer activitat física a l’espai públic: 16 d’elles són parcs de salut i 4 instal·lacions destinades a la pràctica de la cal·listènia o street workout.



Fins ara, als espais públics de la ciutat hi havia 4 parcs de salut situats als Jardins de l’Escorxador, el Parc de Cerdanyola, el TecnoCampus i el Parc del Nord, i 'àrea per fer street workout o instal·lació de cal·listènia a la platja del Varador (hi ha una altra a dins de les instal·lacions del Port de Mataró).



De fet, aquesta va ser una de les propostes ciutadanes amb més suport dels pressupostos participatius de 2019, amb una petició de destinar-hi 84.000 euros. Finalment, al pressupost municipal de 2022 es va decidir incrementar aquesta partida per augmentar el nombre d’ubicacions i aparells, pujant a prop dels 300.000.

Els nous parcs de salut, que en funció dels aparells permeten exercitar la flexibilitat, l’equilibri i la coordinació, la força o l’activitat cardiovascular, estaran situats a:



Figuera Major, al costat de la zona esportiva (ja instal·lat)

Parc del Camí de la Serra (ja instal·lat)

Parc Central, al passatge de Jesús Illa (ja instal·lat)

Parc de Rafael Alberti

Pati de Can Marchal

Parc de Cerdanyola

Plaça de Canyamars

Parc de Mar

Carrer de Sant Cugat (al costat del Poliepsortiu Municipal Eusebi Millan)

Passeig Marítim

Carretera de Cirera amb carrer de Càceres

Plaça de Lluís Millet

Passatge de la Menta

Plaça d’Occitània

Avinguda d’Amèrica

Parc de la Llàntia

Per altra banda, les instal·lacions de cal·listènia estaran a: