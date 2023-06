Una voluntària d'una edició anterior. Foto: Aj. de Mataró

L'Ajuntament de Mataró ha obert el termini d’inscripcions per a les persones que vulguin fer de voluntaris i voluntàries durant les Les Santes, que donen suport al desenvolupament de cercaviles, actes de foc i actes on se serveixen productes alimentaris. S’ofereix la possibilitat de participar activament en una vintena d’actes.

Són el Desvetllament bellugós, la Convidada de la Família Robafaves, l’Escapada a negra nit, la Pujada Tabalada, el Ball de Dracs, la Proclama, la Gegantada, la Crida de Festa Major, el concert de Barram, el De Parranda, el Correguspira, la Pujada Tabaladeta, l’Anada a Ofici, la Desfilada, l’Anada i la Tornada de la Residència, la Postal de Gegants i l’Anem a tancar.

L'edat mínima per a inscriure’s és de 7 anys, i el període romandrà obert fins al 5 de juliol. Hi ha dos formularis, un per a majors d’edat i un per a menors. Els menors de 16 anys no poden participar en els actes de foc i fins als 11 hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta.