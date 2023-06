Operaris treballant. Foto: Aj. de Mataró

A finals de la setmana passada, l'Ajuntament de Mataró va posar en marxa els treballs de manteniment de les franges exteriors de protecció al voltant de les urbanitzacions situades en terrenys forestals. Aquestes franges han de servir per minimitzar al màxim les conseqüències que pot patir una urbanització en cas d’incendi forestal. Es tracta d'una mesura d’autoprotecció de què ha de disposar la ciutadania que visqui envoltada de massa forestal o a menys de 500 metres.



Les tasques s’estan duent a terme a Can Vilardell, Les Sureres, La Cornisa, Can Marquès, Can Quirze, La Fornenca i Can Serra. Les tasques per assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys 25 m d’amplada al seu voltant, lliure de vegetació seca i amb massa arbòria aclarida es fan cada dos anys. El cost d’aquests treballs de neteja l’assumeixen els propietaris de les finques mitjançant un preu públic regulat a les ordenances fiscals.



Cal recordar també que, entre el 15 de març i el 15 d’octubre, no es pot encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Queda exclosa de la prohibició el fer foc dins de les parcel·les de les urbanitzacions, sempre i quan s’utilitzin fogons de gas o barbacoes d’obra amb mataguspires. També es prohibeix llançar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc a l’interior de les parcel·les de les urbanitzacions, dins dels terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ



-Si vius en una casa, neteja el jardí de vegetació, mantingues una distància de 6 metres entre els arbres, i evita que les capçades es toquin entre elles i a la façana.



-No llancis coets, petards, focs d'artifici, globus (com ara fanalets) o altres artefactes que continguin foc en zones de perill, ni que sigui a camp ras, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en urbanitzacions envoltades per bosc ni a menys de 500 metres de zones boscoses.



-No utilitzis barbacoes que no estiguin autoritzades. Recorda que han de ser d'obra i amb mataguspires.



-Les cremes de residus al jardí estan prohibides, cal portar-los a l'abocador o triturar-los, i en faran compost.



-No deixis mai escombraries ni deixalles al bosc. Utilitza els serveis de recollida i els contenidors adients.



-Elimina les branques que toquin la façana i allunya de la casa les reserves de llenya.



-Tingues a punt eines bàsiques contra incendis (mànegues, destrals) i alguna reserva d'aigua.