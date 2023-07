Un dels correfocs de Les Santes del 2022. Foto: Aj. de Mataró

Mataró ho té tot a punt per gaudir de Les Santes. La regidora de Seguretat, Núria Moreno, i la regidora d’Igualtat i Feminismes i adjunta de Cultura, Heidi Pérez, han presentat els dispositius i campanyes que preveu l’Ajuntament per afrontar amb seguretat la Festa Major, que se celebrarà entre el 25 i el 29 de juliol.

Amb l’objectiu que els actes de Les Santes se celebrin en entorns agradables i segurs, la Comissió Tècnica de Seguretat de la festa major ha preparat un dispositiu integral en els àmbits de la seguretat ciutadana, l’autoprotecció i la prevenció de riscos.

Aquesta comissió està integrada per membres de la Policia Local, Protecció Civil i Salut, Mobilitat, Espais Públics, Llicències i de la Direcció de Cultura.

COORDINACIÓ ENTRE POLICIA LOCAL I MOSSOS

La Policia Local i els Mossos d’Esquadra treballaran de forma coordinada i comptaran amb efectius addicionals per garantir la seguretat durant la Festa Major, especialment durant els torns de nit. L’activitat policial se centrarà principalment en garantir la seguretat als actes públics de Les Santes, i en la prevenció de l’incivisme i de delictes, amb especial atenció a la prevenció d’aquells que atemptin contra la llibertat sexual.

La Policia Local comptarà amb una dotació d’agents específicament dedicats a protegir la ciutadania durant la Festa Major. Els Mossos d’Esquadra també tenen previst destinar unitats específiques d’àrees regionals de recursos operatius (ARRO) les nits més assenyalades i que reuneixen més persones a l’espai públic, especialment la Nit Boja (25 de juliol).

AUTOPROTECCIÓ

El Servei de Protecció Civil, per la seva banda, té activat en fase d’alerta el Protocol Específic Municipal de Les Santes, on es fa anàlisi de tots els riscos i es defineixen totes les actuacions de cada grup operatiu.

També serà qui s’encarregarà de coordinar el Centre de Coordinació d’Emergències Municipal (CECOPAL), que aplega els màxims responsables dels equips d’actuació i que es constituirà durant les nits del 25 i del 27 de juliol amb la finalitat de dur a terme una actuació immediata i coordinada si es produeix una emergència.

La festa també comptarà amb un ampli dispositiu sanitari per oferir assistència mèdica durant la celebració dels actes. Enguany la Nit Boja i la Tarda Guillada! comptaran amb dos hospitals de campanya instal·lats a l’escola Cor de Maria i a l’Escola Pia Santa Anna. El Centre Natació Mataró també es convertirà en una altre hospital de campanya per atendre les incidències durant la nit del 25 i el 27.

Els actes amb us d’artificis de pirotècnia també comptaran amb un dispositiu de primera intervenció per poder realitzar una ràpida intervenció en cas d’incendi i facilitar l’actuació del cos de Bombers.

CONTRA LES AGRESSIONS

La campanya d’informació, prevenció i actuació davant les agressions sexistes, sexuals i LGTBIfòbiques es posa en marxa per setè any consecutiu amb motiu de la festa major de Les Santes 2023. Del 21 al 29 de juliol es posen tres punts d’informació, coneguts popularment com punts liles, amb tres professionals.

Aquests punts informatius estaran situats a la plaça de Santa Anna, el Parc Central i el Passeig Marítim. En els punts liles es dona informació i es poden atendre les incidències que es puguin presentar així com coordinar i derivar els casos a la xarxa d’atenció prevista en el Protocol per a l’abordatge integral de la violència masclista.

El Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones i d’Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere (CIRD) posa en marxa un servei de guàrdia per aquests dies per poder atendre les possibles derivacions de casos d’urgència.

No callem. Des festa, respecta i No és No. Només Sí és Sí són els lemes de la campanya comunicativa, present en els punts informatius.