Foto: Aj. de Mataró

Mataró vol que els veïns s'impliquin més en la governança i en les decisions que afecten el dia a dia de la ciutat. Per avançar en aquesta matèria, en el darrer Ple municipal es va aprovar una proposta de resolució presentada pel grup municipal de JUNTS-CM que aposta per repensar i enfortir els seus mecanismes.

Tot plegat arriba després de les bones sensacions que van tenir els pressupostos participatius, de forma que la intenció és reforçar més aquesta participació dels veïns.

El text es va aprovar amb els vots favorables de PSC-CP, ECPM-C, ERC-AM, JUNTS-CM i CUP-AMUNT, mentre que Vox hi va votar en contra i el PP s’hi va abstenir.

El text aprovat diu que es vol

1. Crear, de forma conjunta, amb el teixit social i associatiu mataroní, nous processos participatius que permetin incrementar la implicació ciutadana en la governança de la ciutat, i en especial, impulsar un sistema de consultes obertes a través del qual la ciutadania pugui definir les accions prioritàries en les grans decisions de ciutat. Fer que aquest sistema sigui operatiu de cara als grans projectes de ciutat previstos per enguany, com el Pla Local d'Habitatge i d’altres, definint de forma col·lectiva el seu funcionament i calendaritzant les diferents accions, d’acord amb el Reglament de Participació ciutadana vigent.



2. Definir un Pla d'actuació, actualitzant si cal el Reglament de Participació ciutadana, per assegurar que els processos participatius de la ciutat gaudeixin de la màxima implicació per part de la ciutadania, i que ha d'incloure necessàriament:



a) diagnosi de l'estat de la participació a la ciutat desagregada per barris i col·lectius;



b) estratègies de foment de la participació adaptades a cada barri i col·lectiu, en especial als col·lectius menys propensos o amb més dificultats per participar;



c)presència d'agents de participació que ajudin a dinamitzar els processos;



d) consolidació de noves vies de participació, creant una aplicació mòbil per a votacions directes que sigui adaptada a les persones amb diversitat funcional i punts físics de votació en els espais de relació de la ciutat, com ara centres cívics, que permetin evitar els efectes de la bretxa digital sobre la participació;



e) creació i difusió d'un canal únic on la ciutadania pugui fer un seguiment i implicar-se de forma senzilla en els processos participatius oberts al municipi i controlar el grau d'execució dels compromisos presos per part de l'Ajuntament."