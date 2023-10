Foto: Aj. de Mataró

L'Ajuntament de Mataró ha contractat, per als pròxims 12 mesos, una cinquantena de veïns vulnerables perquè facin diferents tasques al consistori. Ha estat possible a través del programa Treball i Formació adreçat a les entitats locals (EELL) té entre els seus objectius promoure actuacions orientades a millorar l’ocupabilitat de les persones aturades, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i que formen part de col·lectius en risc d’exclusió social.



De les 50 persones contractades n’hi ha 17 que es trobaven en situació d’atur de llarga durada sense percebre cap prestació per desocupació, 6 que eren beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania; 7 dones víctimes de violència masclista o en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació; 17 persones més grans de 52 anys i 3 persones que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer.