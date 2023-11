Una imatge de les restes arqueològiques. Foto: Aj. de Mataró

En el Ple de l'Ajuntament de Mataró del passat 2 de novembre es va aprovar una moció, presentada per la CUP, per la protecció les restes arqueològiques de la Ca la Madrona amb la catalogació de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Els vots favorables van ser del grup proposant, la CUP, així com d’ERC, qui va fer una esmena in voce, Vox, Junts per Mataró i el PP. En canvi, el govern del PSC i En Comú Podem hi van votar en contra.

Els cupaires explicaven que les darreres excavacions a l’àrea de Ca la Madrona havien tret a la superfície restes de rellevant importància pel que fa al passat de la ciutat. Aquests descobriments, que se sumarien a les excavacions prèvies a la Llei de Patrimoni fetes a corre cuita quan va construir-se el forn del vidre, sembla que permetran estudiar amb major detall el pas de la ciutat romana d’Iluro a la Mataró moderna, passant per l’etapa en què la població queda documentada com a Civitas Fracta.

Els anticapitalistes consideraven que "el deure de l’Ajuntament és protegir el patrimoni i consolidar el jaciment de Ca la Madrona", on encara hi ha bona part de terreny per excavar. i demanaven elevar la protecció de les restes arqueològiques com a BCIL, per assegurar-ne la conservació i permetre’n l’estudi. Sense passar per alt que és una oportunitat immillorable per garantir l’accés de la població al patrimoni mataroní tot dinamitzant el barri de Rocafonda amb un centre d’interpretació propi.