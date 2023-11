Foto: Ajuntament de Mataró

El 20 de Novembre se celebra el Dia Universal dels Drets dels Infants i Mataró ho commemora amb diferents activitats, com la constitució de la 9a edició del Consell d’Infants per al curs 2023-2024. Es tracta d’un òrgan de participació on alumnes de més d’una trentena d’escoles de la ciutat decideixen sobre quin tema volen treballar, estudiar i proposar millores al govern de la ciutat. Durant tot el curs tenen trobades, reunions i fan visites relaciones sobre la temàtica i al final de curs presenten les conclusions en l’acte de cloenda.

En les darreres edicions s’ha treballat sobre la pobresa enfocada en el malbaratament alimentari, el medi ambient o la mobilitat, entre d’altres.

Una altra de les accions d’enguany per commemorar el 20 de novembre, quan l’Assemblea General de l’ONU va aprovar la Declaració dels Drets dels Infants l’any 1959, és la projecció d’un vídeo un nens i nenes de Mataró expliquen amb les seves paraules alguns dels drets que es reconeixen en aquest document. Uns drets que semblen normalitzats en països en pau però que es vulneren en zones en guerra o països sota dictadures o amb alts graus de pobresa i explotació infantil.

LA CITTÀ INFINITA www.cittainfinita.com

Els dies 23, 24 i 25 de novembre s’han programat tallers a la Biblioteca Antoni Comas per a escoles i també per a famílies perquè puguin fer el projecte de La Città Infinita, un joc de construcció on la cooperació i la sostenibilitat donen pas a la construcció d’una ciutat on els drets dels infants i joves siguin presents.

16 grups participaran d’aquest joc constructiu que utilitza residus industrials per crear i recrear espais urbans. Les peces per construir la ciutat són objectes de fusta polits i agradables al tacte, de diverses formes i mides. Amb aquestes peces de joc i la creativitat dels infants és possible dissenyar de tot: les seves cases, grans obres públiques i sobretot carreteres que connecten als participants, permetent la trobada i l’intercanvi d’idees entre tots, donant vida a un joc potencialment infinit.

Mataró és, des de l’any 2021, Ciutat Amiga de la Infància i aquestes accions van emmarcades en aquestes polítiques encaminades a donar igualtat d’oportunitats a infants i adolescents.