L'alcalde David Bote durant la presentació dels comptes. Foto: Aj. de Mataró

La proposta de pressupost de l’Ajuntament de Mataró per al 2024 puja a 164,26 milions d'euros, un 5,70% més que al 2023 que va ser de 155,41. Un any més és el més elevat de la història. Pel que fa al pressupost consolidat, que inclou a més del pressupost municipal els de les societats i EPEs serà de 197,2 milions, 10,2 milions més que l’exercici actual que és de 186,99 milions.

Es tracta d’uns comptes enfocats a seguir posant l’accent en les polítiques prioritàries com són la seguretat i la neteja, en la resiliència i adaptació al marc macroeconòmic donant cobertura als compromisos que contemplarà el Pla de Mandat 2024-2027; i amb la vista posada en les estratègies de transformació i de futur marcats per l’Agenda 2030 com és el pla de renaturalització de la ciutat.

APORTACIONS DE PIE I AUGMENT DELS TRIBUTS

El pressupost d’ingressos corrents pujarà de 141,49 milions d’euros a 152,50 al 2024, el que suposa un increment d’11 milions. Entre les variacions en les previsions dels ingressos destaca, un any més, l’increment en l’aportació rebuda per la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) que passa dels 40,4 milions d’euros a 47,4 pràcticament 7 milions més respecte a 2023.

També es preveu augmentar els ingressos amb la modificació de les ordenances fiscals aprovada provisionalment en el ple del 19 d’octubre que preveu una pujada dels impostos per poder garantir l’equilibri pressupostari i la prestació dels serveis. La situació econòmica actual, marcada per haver d’assumir obligatòriament els increments salarials fixats per llei pels treballadors municipals i altres obligacions que suposen un augment de la partida de 2.989.203,53 euros; l’increment de la càrrega financera per l’amortització dels préstecs i haver de pagar tipus d’interès més elevats que representa un augment de 2.054.662,49; l’adequació dels preus dels contractes a l’IPC i l’encariment del cost dels subministraments, que han pujat considerablement en els darrers anys donada la crisi energètica i la conseqüent pujada de la inflació, obliga l’Ajuntament de Mataró a incrementar la pressió fiscal per poder seguir oferint l’alt nivell de prestacions que presta als ciutadans. Es preveu que l’impacte econòmic d’aquesta pujada sigui de gairebé 6 milions d’euros.

MÉS DE 24 MILIONS EN INVERSIONS

Pel que fa a les inversions previstes en el pressupost consolidat hi ha 24,19 milions d’euros dels quals 14,4 son de l’Ajuntament mentre que la resta pertanyen a les societats municipals i les EPEs. Aquestes inversions es finançaran amb nou endeutament, subvencions i contribucions especials.

Per àmbits les partides més importants de l’Ajuntament es distribueixen de la següent manera:

Mataró transformació urbana : 6,1 milions d’euros per impulsar projectes com la millora del clavegueram i l’enllumenat públic de Les Sureres o la reparcel·lació de la zona verda expropiada del Rengle. També en aquest àmbit es preveuen actuacions per posar la Ciutat al dia (manteniment i millora de l’enllumenat i les vies públiques, renovació del mobiliari urbà i jocs infantils o millores en la senyalització i el traçat)

: 6,1 milions d’euros per impulsar projectes com la millora del clavegueram i l’enllumenat públic de Les Sureres o la reparcel·lació de la zona verda expropiada del Rengle. També en aquest àmbit es preveuen actuacions per posar la Ciutat al dia (manteniment i millora de l’enllumenat i les vies públiques, renovació del mobiliari urbà i jocs infantils o millores en la senyalització i el traçat) Mataró sostenible : 4,6 milions d’euros pel programa Re-natura, per millores en les infraestructures de camins pedalables o per a la renovació de la flota de vehicles.

: 4,6 milions d’euros pel programa Re-natura, per millores en les infraestructures de camins pedalables o per a la renovació de la flota de vehicles. Mataró inclusiva : 2,1 milions d’euros per a realitzar inversions en equipaments socials, cívics i escolars; el projecte de renovació dels vestidors i de noves sales complementàries a l’activitat esportiva del Camp Municipal de futbol del Centenari i millores en d’altres equipaments esportius de la ciutat. També s’inclou la transformació, accessibilitat i posta al dia del Clos Arqueològic Torre Llauder i el nou equipament per al Casal de la Gent Gran de l‘Havana, entre d’altres.

: 2,1 milions d’euros per a realitzar inversions en equipaments socials, cívics i escolars; el projecte de renovació dels vestidors i de noves sales complementàries a l’activitat esportiva del Camp Municipal de futbol del Centenari i millores en d’altres equipaments esportius de la ciutat. També s’inclou la transformació, accessibilitat i posta al dia del Clos Arqueològic Torre Llauder i el nou equipament per al Casal de la Gent Gran de l‘Havana, entre d’altres. Mataró bon govern i administració : 912.682 euros per implantar millores en equipaments administratius, informàtics o per renovació d’equips

: 912.682 euros per implantar millores en equipaments administratius, informàtics o per renovació d’equips Ciutat Pròspera : millores per valor de 350.000 euros.

L’endeutament del grup Ajuntament (amb empreses públiques, societats, consorcis i fundacions) es rebaixarà en 11,26 milions i passa dels 123,16 milions de l’any 2023 als 111,90 previstos per al 2024.