Foto: Ajuntament de Mataró

Representants de la Policia Nacional (CNP) i de la Guàrdia Civil s’han incorporat formalment a la Mesa de Coordinació Operativa de Mataró, integrada per Policia Local i Mossos d'Esquadra. L’òrgan permanent i estable de coordinació i de cooperació dels diferents cossos i serveis de seguretat que operen a la ciutat es van reunir aquest dijous a l’edifici de Via Pública.

La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, detalla que la Mesa de Coordinació Operativa ha d’estar integrada pels caps de Mossos d’Esquadra i de la Policia Local -que són membres de la Junta Local de Seguretat- i, si s’escau, pels altres comandaments de policia o de seguretat que determini la Junta Local. És en aquest marc que s’ha considerat oportú sumar-hi la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.

La seva incorporació, doncs, suposa la formalització de la col·laboració entre tots els cossos policials que operen a Mataró per garantir la seguretat a la ciutat. Aquest treball conjunt es materialitza de fa temps amb els operatius interpolicials en què hi prenen part tots els cossos -Policia Local, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil-, i que posen el focus sobre espais públics i establiments que generen percepció d'inseguretat o molèsties per a la seguretat ciutadana.

Entre gener i setembre de 2023, s’han realitzat 14 dispositius interpolicials conjunts, en el marc dels quals s’han realitzat 554 identificacions que han comportat 16 detencions, 71 denúncies per tinença de drogues i 18 per possessió d’armes.

Mesa de coordinació operativa

La mesa de coordinació operativa de Mataró, creada per la Junta Local de Seguretat, es reuneix quinzenalment. Tal com estableix la Llei, té les funcions següents: