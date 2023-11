Foto: Ajuntament de Mataró

La Policia Local ha impartit aquest matí el primer taller d’autoprotecció i tècniques defensives bàsiques adreçat a noies de 4t d’ESO perquè puguin afrontar una hipotètica situació de violència masclista. Les estudiants han rebut formació en tècniques de prevenció i d’autodefensa bàsiques perquè, en cas que es trobin en una situació que ho requereixi, puguin protegir el seu espai vital i/o escapolir-se de situacions violentes en què pretenguin retenir-les.

Al llarg de tot el curs, la Unitat de Formació per a la Seguretat de la Policia Local té programades 16 sessions a 7 centres educatius de la ciutat, de les quals se'n beneficiaran un total de 413 alumnes.

En el transcurs del taller, queimparteixen agents de la Policia Local amb formació específica en la matèria, també es treballa el desenvolupament de la capacitat d’autoconfiança i reacció de les estudiants, i se’ls dona consells per intentar evitar esdevenir víctima fàcil d’una hipotètica agressió o d’algun acte delictiu.

Aquestes sessions d’autoprotecció formen part de l’oferta formativa que prepara la Unitat de Formació per a la Seguretat de la Policia Local. S’ofereixen una desena de formacions diferents adreçades a tots els centres educatius de la ciutat i pensades per a edats diferents. Així, s’imparteixen formacions sobre civisme; seguretat a la xarxa; assetjament escolar; seguretat viària i nova mobilitat; convivència i seguretat; o alcohol, drogues i trànsit, entre d’altres.

Durant el curs 2022-2023, la Unitat de Formació per a la Seguretat de la Policia Local va realitzar 242 sessions formatives adreçades a més de 6.300 alumnes de 38 centres educatius de Mataró.

TREBALL TRANSVERSAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Els tallers d’autoprotecció femenina que imparteix la Policia Local se sumen als que ja s’imparteixen des d’altres àmbits de l’Ajuntament: per una banda, a través del Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), s’han organitzat en diverses ocasions tallers d'autodefensa femenina i, per altra, actualment també hi ha una oferta d'un taller d'autodefensa femenina en el marc del projecte “Connecta’t amb l’esport”, una iniciativa per potenciar la pràctica de l’esport entre joves d’entre 12 i 18 anys.

A més, Mataró disposa des de l’any 2011 d’un Protocol integral per a l’abordatge de la violència masclista per tal de garantir l’atenció coordinada dels serveis sanitaris, socials i altres específics de l’Administració, dels serveis jurídics i de protecció i dels moviments associatius per donar resposta a les necessitats específiques de les dones que pateixen la violència masclista.