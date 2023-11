Foto: Ajuntament de Mataró

La regidora de Mataró Segura, Núria Moreno, va recollir a Madrid el premi Visión Zero Municipal, que reconeix Mataró com una de les 17 ciutats espanyoles de més de 100.000 habitants que no ha tingut cap víctima mortal en accidents de trànsit durant el 2022 en vies urbanes. La distinció l’atorga l’Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad en col·laboració amb el Foro de la Movilidad Inteligente.

Aquest guardó reconeix la tasca realitzada per l’Ajuntament i per la Policia Local per aconseguir una ciutat més segura i reduir tant el nombre com la gravetat dels accidents de trànsit.

Entre 2018 i 2022, Mataró ha registrat 2 víctimes mortals en sinistres viaris (totes dues van tenir lloc el 2021). En el període anterior, entre 2015 i 2019, 7 persones van morir en un accident de trànsit a la ciutat.

Actuacions per pacificar el trànsit i millorar la seguretat

La disminució significativa dels accidents mortals de trànsit a les vies urbanes de Mataró s’atribueix a les actuacions impulsades per pacificar el trànsit i millorar la seguretat viària a la ciutat.

Entre les mesures per fer uns carrers més segurs s’hi compten la conversió de Mataró en Ciutat 30 –i per tant amb la velocitat de circulació limitada a 30 km/hora en la major part de vies del municipi-; la posada en marxa de l’anella ciclista per promoure una nova mobilitat més sostenible; la construcció de passos elevats de vianants o la millora de l’enllumenat, entre d’altres.

A aquestes actuacions per millorar la via pública s’hi suma la tasca que fa la Policia Local per garantir la seguretat en el trànsit: campanyes de controls d’alcoholèmia (entre 2019 i 2022 el s’ha reduït 4 punts el nombre de positius respecte el 2015-2018, passant d’un 11 % a un 7 %); campanyes de controls de VMP (durant el 2022 es van posar més de 600 sancions per incomplir la normativa de circulació); i campanyes de controls de vianants. A més d’aquestes campanyes, també juga un paper fonamental la tasca educativa que la Unitat de Formació per a la Seguretat realitza a les escoles, i que ha estat mereixedora de la Medalla d’Or als VIII Premis Nacionals de Seguretat i Educació Viària.

Malgrat la reducció dels accidents amb víctimes mortals, el nombre sinistres viaris va augmentar a la ciutat durant el 2022 respecte l’any 2021. En concret, l’any passat es van registrar 417 accidents i, el 2021, en què encara hi havia vigents moltes restriccions de mobilitat degut a la pandèmia de COVID-19, se’n van registrar 385.

A més de la recuperació de la normalitat, l’augment de la sinistralitat viària al casc urbà s’atribueix també a l’increment del parc mòbil de VMP, motiu pel qual la Policia Local incideix en la realització de campanyes de control d’aquest tipus de vehicles i també en la formació en la nova mobilitat de l’alumnat dels centres educatius de Mataró.