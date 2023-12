Foto d'arxiu d'un gos

Les obres de l’àrea recreativa per a gossos i la Pista Municipal de Petanca de Rocafonda s’han acabat amb una inversió de 515.784 € en una zona de 4.726 m², dels quals 2.266 m² corresponen a la zona de petanca, 1.436 m² a l’espai recreatiu per a gossos i 1.024 m² a entorns dels equipaments i espais lliures.

La inauguració s’ha previst pel dimecres 13 de desembre, a partir de les 17:30 h, quan es portarà a terme un taller d’educació canina i també una exhibició del Club de Petanca Roca Palmera.

La nova zona es troba situada per sobre de l’Institut Les Cinc Sénies, entre la ronda de Rafael Estrany quan toca amb la plaça de Josep Cusachs, la ronda de la Creu de Pedra, la plaça de Josep Novelles i el carrer del Germans Manuel i Francesc Fontanals.

Tota aquesta zona de la ciutat està dedicada a diferents usos i serveis per a la ciutadania, com els educatius i esportius amb l’Institut Les Cinc Sénies, ara les noves pistes de petanca, així com el Camp Municipal de Futbol de Rocafonda i la pista de bàsquet i de futbol de la zona del parc. També els usos de salut perquè hi ha el Centre d’Atenció Bàsica de Rocafonda, ara en obres per a la seva ampliació.