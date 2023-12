Un dels busos de la ciutat. Foto. Aj. de Mataró

El servei de transport urbà Mataró Bus acabarà el 2023 amb rècord d’usuaris, superant amb escreix les xifres prepandèmia. El total de viatges realitzats s’ha anat incrementant aquest any fins arribar gairebé als 500.000 al mes de novembre (498.872), un 21,6% més que el mateix mes de l'any passat (410.261). Els viatges de pagament també s’incrementen i arriben a 436.678 al novembre de 2023, un 24,36 % més que el mateix mes de l’any anterior (351.146). Es tracta de les xifres més elevades registrades per Mataró Bus.



Al Ple de l’Ajuntament es va fer el balanç econòmic del servei corresponent als darrers anys i es va donar vistiplau a les previsions per al 2024. Per una banda, es va aprovar la liquidació definitiva de 2022, que és de 5,1 milions d'euros, corresponent a l’aportació municipal sobre unes despeses totals de 7,8 milions d'euros. La concessionària haurà de reintegrar a l’Ajuntament 78.000 euros per la diferència amb la liquidació provisional (5,2 milions). A més, la concessionària també ha de reintegrar gairebé 290.000 euros per l’ajust dels imports de costos de personal dels exercicis 2019, 2020 i 2021.



El Ple municipal també va aprovar la liquidació provisional dels comptes de Mataró Bus corresponents al 2023. En acabar l’any es preveu que el servei haurà costat 8,2 milions, dels quals l’aportació municipal pujarà a 5,4 milions. Un cop aprovat el pressupost anual l’Ajuntament avança a la concessionària el 80% de l’aportació municipal, dividida en dotze mensualitats, per tant ara caldrà liquidar 1,6 milions, que és el 20 % restant.