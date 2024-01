Una de les imatges de l'exposició. Foto: Aj. de Mataró

La Comissió de la Memòria Històrica crea una exposició sobre com era Mataró a la dècada de 1930.

L’exposició, amb el títol Mataró. Recuperem la nostra història. Anys 30, és itinerant i es podrà veure del gener al maig a la Biblioteca Popular, a l’Espai Mataró Connecta, a la Biblioteca Antoni Comas i a la Biblioteca Pompeu Fabra. A cada equipament hi haurà una jornada per fer una visita guiada per poder conèixer més detalls sobre les fotografies i dades que han recollit les persones membres de la Comissió de la Memòria Històrica de la Gent Gran.

La mostra gira al voltant de cinc eixos temàtics que expliquen els factors claus dels canvis que van viure les persones mataronines dels anys 30. A través de fotografies, testimonis, dades... el visitant podrà endinsar-se en una part de la història.

ON ES POT VEURE?

-Del 9 al 31 de gener, a la Biblioteca Popular amb una visita guiada el 24 de gener, a les 18h.

-De l’1 al 16 de febrer, a l’Espai Mataró Connecta amb visita guiada el 14 de febrer, a les 18h.

-Del 4 al 28 de març, a la Biblioteca Antoni Comas amb una visita guiada prevista pel 13 de març, a les 18h.

-Del 2 al 30 de maig a la Biblioteca Pompeu Fabra, amb la visita guiada el 15 de maig, a les 18h.