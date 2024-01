Foto: Aj. de Mataró

Els diferents serveis de l’Ajuntament de Mataró que utilitzen tècniques de mediació com a eina per resoldre conflictes (el Servei de Mediació Ciutadana, Servei d’Habitatge i Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor (OMIC) les han aplicades per gestionar un total de 1.254 casos dels diferents àmbits durant el 2023. D’aquests casos, 368 corresponen al Servei de Mediació Ciutadana, 475 al Servei d’Habitatge i 411 a l’OMIC.

A més d’aquests serveis, la Policia Local també està incorporant la mediació com una eina més per millorar la comunicació i la interlocució amb la ciutadania. En aquest sentit, es realitza formació als policies en aquestes tècniques i s’han creat nous espais de compartiment de la informació i coordinació d’actuacions entre la Secció Comunitària de la Policia Local i el Servei de Mediació Ciutadana. També programes com el Programa de Suport a les Comunitats de Veïns duen a terme actuacions de gestió de mediació de conflictes i mediació.

L’Ajuntament ha donat a conèixer les dades en el marc del Dia Europeu de la Mediació, que se celebra el 21 de gener amb l’objectiu de posar en valor la pràctica mediadora. Aquesta pràctica facilita que persones que tenen un conflicte puguin abordar-lo dialogadament amb ajuda d’un professional de la mediació.

La mediació és un servei gratuït que garanteix la confidencialitat i afavoreix la participació des de la voluntarietat. El procés de mediació fomenta l’apropament, la comprensió i el diàleg, fent possible que les persones arribin per si mateixes a acords satisfactoris i duradors.

La mediació i la gestió dels conflictes és un element clau que es promou també des de l'Ordenança de Civisme i convivència vigent des de maig de 2023.