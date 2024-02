Mataró mostra el seu compromís en la lluita contra el bullying, l'assetjament escolar. En la darrera Sessió Plenària, tots els grups del consistori (excepte Vox, que es va abstenir) van votar a favor d'una moció, presentada pel PP contra aquesta xacra.

El text demana que des del Servei d’Ensenyament de la ciutat "es doni suport a tots els centres escolars per donar a conèixer la figura del mediador i la nova estratègia d’actuació i que es creï un registre a cada centre per poder comptabilitzar tots els casos de violència i poder fer-ne un seguiment".

Per altra banda, reclama "potenciar i incentivar els serveis que ofereix l’Ajuntament com els projectes d’Escolta Jove, el psicòleg del Servei de Benestar Social que dona suport als equips docents dels centres educatius i els educadors dels Espais Joves que visiten els patis escolars durant les hores d’esbarjo per relacionar-se amb els joves, i detectar possibles conflictes, i que no només visitaran els patis escolars, sinó que ho faran també o s’oferiran a fer-ho a aquells espais on es duia a terme l’activitat extraescolar dels mateixos centres o d’altres entitats".

Per últim demana que "l’Ajuntament insti al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a cercar estratègies, nous programes, etc. per abordar de manera integral una problemàtica que afecta de manera tan important a alumnes, famílies i centres educatius".