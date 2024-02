Foto: Ajuntament de Mataró

Enguany se celebra l'Any del Drac de Fusta, que començarà el 10 de febrer de 2024 i acabarà el 28 de gener de 2025. El Drac és un dels quatre animals benvolents de la mitologia xinesa i un dels dotze animals de l'horòscop xinès.

A Mataró, la festivitat es farà el diumenge 18 de febrer amb un acte al Parc Central que començarà a les 12h amb els parlaments de l’alcalde, David Bote, i del president de l’Associació Espanya Qilu de la Indústria Cultural i Comercial a Catalunya i de l’Associació Catalana d’Empresaris Xinesos del Tèxtil i la Confecció, Sipeng Sun, del Cònsul de la República Popular de la Xina a Barelona, Aimin Hu i del president de la Federació d’Entitats Xineses a Catalunya, Lam Chuen.

La celebració comptarà amb les actuacions de l’alumnat de l’Escola Xina a Mataró que oferiran cançons i danses de la cultura popular i tradicional xinesa. L’Any Nou, o la festa de la Primavera, és la festivitat més important de totes les festes tradicionals de la Xina. A Mataró es va celebrar per primera vegada l’any 2017 i ara es torna a recuperar la festa al carrer, després de tres anys en format de recepció al Saló de Sessions de l’Ajuntament.

Els actes de celebració de l’Any Nou Xinès s’iniciaran a les 10 h, amb la concentració d’associacions i comparses participants a la festa a la Plaça de l’Ajuntament. A les 11.30 h començarà la Rua que sortirà del davant de l’Ajuntament i arribarà a la pista del Parc Central Vell. A partir de les 12h hi haurà els parlaments protocol·laris per donar pas a un conjunt d’actuacions de la cultura popular i tradicional xinesa.

INNOVACIÓ, FLEXIBILITAT I CANVI

Els animals de l'horòscop xinès estan associats a un dels cinc elements (aigua, fusta, metall, terra o foc), la qual cosa els dona una dimensió més profunda. Per al 2024, l'element que el marcarà serà la fusta, que simbolitza imaginació, adaptabilitat, progrés i energia vital; mentre el drac simbolitza honor, poder i prestigi. Aquesta combinació augura que el 2024 serà un període d'innovació, flexibilitat i canvi. Per això, enguany serà un bon any per començar nous projectes, explorar interessos creatius i aprofitar oportunitats de creixement i desenvolupament professional.

A Mataró, la comunitat xinesa és la segona comunitat estrangera més important, amb gairebé 3000 empadronades. És una comunitat molt activa, tant des del punt de vista comercial i empresarial, com des de l’associatiu.