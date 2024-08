Mataró presumeix del civisme de les Santes d'aquest 2024

Un acte de les Santes del 2024. Foto; Romuald Gallofré / Aj. de Mataró

“La Festa Major ha finalitzat amb bon regust”. Així valoren des de l' Ajuntament de Mataró l'edició de 2024 de les Santes, en què s'han realitzat canvis de recorreguts, s'han consolidat els espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, hi ha hagut actuacions reivindicant els valors de la comunitat LGTBTI+ i un nou punt de lactància en col·lectiu, entre d'altres. Pel que fa a la seguretat, la normalitat i la baixa incidència de fets delictius han estat la tònica dominant.

"Van ser unes festes que es van celebrar amb normalitat i sense incidents destacables. Els aforaments han estat molt similars a la passada edició i s'han consolidat els espais accessibles com a espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i diversitat funcional que es van instal·lar per primera vegada l'any passat", apunten des del govern municipal.

També s'han fet canvis de recorreguts de diferents actes per adaptar-los a les necessitats del moment i s'han creat nous espais a l'Espai Familiar, que cada cop pren més protagonisme.

Dispositiu de seguretat

Es va preveure un ampli dispositiu especial de seguretat, en què la Policia Local es va coordinar amb Mossos d'Esquadra, membres de Protecció civil i seguretat privada. S'hi van establir controls d'accés en dies concrets: al Centre el 25 de juliol (Nit boja) i el 28 de juliol (No n'hi ha prou!); i al Front marítim el 25 de juliol. I del 25 al 29 de juliol es va fer vigilància aèria amb un dron per millorar la identificació d'incidències i adequar la resposta de manera immediata i més efectiva.

La constitució del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL), liderat per Protecció Civil, ha vetlat per la seguretat durant els actes més massius i amb pirotècnia com són les nits del 25 i 27 de juliol. També s'ha comptat amb un dispositiu sanitari per oferir assistència mèdica durant la celebració dels actes i s'han creat tres hospitals de campanya, situats a l'Escola Pia Santa Anna, al Centre Natació Mataró (aquests dos espais han conviscut amb els espais d'atenció lila) i Escola Cor de Maria.

Pel que fa a les assistències mèdiques, se n'han realitzat 278 mentre que el 2023 van ser 303 i 13 evacuacions, bàsicament per intoxicacions etíliques i per lesions lleus, quan l'any passat se'n van fer 20.