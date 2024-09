Mataró transforma el programa 'Aixequem persianes': així impulsarà l'activitat económica

Foto: Ajuntament de Mataró

La transformació del programa ‘Aixequem Persianes’ de Mataró s’ha impulsat per fer créixer el projecte, que va posar en marxa la Direcció de Promoció Econòmica l’any 2017 amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica a la ciutat i fomentar l’obertura de locals buits mitjançant la convocatòria anual d’uns ajuts econòmics adreçats als titulars de l’activitat econòmica i als propietaris dels locals.

El programa, que agrupa els diferents serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament i el TecnoCampus, evoluciona convertint-se en una eina que ofereix suport integral. Així, les persones emprenedores que obrin nous locals, que necessitin assessorament, fer tràmits, sol·licitar ajuts econòmics, que vulguin formar-se o necessitin contractar personal, trobaran en el programa ‘Aixequem Persianes’ un servei d’acompanyament tècnic integral i l’assessorament necessaris durant tot l’any per garantir el seu èxit.

Tot i que ja es treballava de manera conjunta, aquesta nova etapa permetrà una col·laboració més estreta i àgil, per tal d’oferir les màximes facilitats a les persones que vulguin posar en marxa un negoci en planta baixa a Mataró o que, un cop en funcionament, necessitin algun altre tipus d’acompanyament.

Per fer-ho possible des d’un punt únic d’atenció, les persones empresàries o emprenedores rebran la informació necessària en relació als serveis que es posen a la seva disposició des del Servei d’Emprenedoria del TecnoCampus, el Servei d’Ocupació de Mataró (SOM), el Servei de Promoció de Ciutat i Comerç i l’Oficina Mataró Empresa (OME).

El programa ofereix una àmplia carta de serveis

Servei d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de TecnoCampus : acompanyament integral a les persones emprenedores amb assessorament en la validació de la idea i del model de negoci, en l’anàlisi de viabilitat i en la seva posada en marxa.

acompanyament integral a les persones emprenedores amb assessorament en la validació de la idea i del model de negoci, en l’anàlisi de viabilitat i en la seva posada en marxa. Oficina Mataró Empresa : assessorament i gestió de tràmits municipals, tant per llicències d’obres i activitats, per temes sanitaris, informació urbanística, residus, taxes, imposts, subvencions, ocupacions de via pública... així com facilitar l’assessorament amb tècnics especialistes dels diferents departaments de l’Ajuntament.

assessorament i gestió de tràmits municipals, tant per llicències d’obres i activitats, per temes sanitaris, informació urbanística, residus, taxes, imposts, subvencions, ocupacions de via pública... així com facilitar l’assessorament amb tècnics especialistes dels diferents departaments de l’Ajuntament. Servei d’Ocupació de Mataró : activitats formatives amb continguts específics per millorar el perfil professional i la competitivitat de l’empresa, borsa de treball, processos de selecció i suport en la recerca de personal; acollida de persones en pràctiques a les empreses.

activitats formatives amb continguts específics per millorar el perfil professional i la competitivitat de l’empresa, borsa de treball, processos de selecció i suport en la recerca de personal; acollida de persones en pràctiques a les empreses. Servei de Promoció de Ciutat i Comerç: ajut econòmic a persones emprenedores que inicien un projecte empresarial en un local buit a peu de carrer i a propietaris de locals buits adherits al projecte; sensibilització, divulgació i formació des del RetailLab entorn les tecnologies aplicables al punt de venda; informació sectorial i prospecció.

També es realitza prospecció comercial durant tot l’any per tal de conèixer de primera mà els nous negocis que es posen en marxa.

S’incrementa el suport econòmic en la convocatòria d’ajuts d’aquest any

La convocatòria anual dels ajuts econòmics “Aixequem Persianes”, adreçats tant a propietaris de locals com a llogaters ja es pot sol·licitar. Els ajuts van destinats a persones emprenedores que hagin iniciat una activitat comercial i/o de serveis entre l’1 d’octubre de 2023 i el 30 de setembre de 2024, trasllats d’una activitat ja existent d’un local a un altre, quan es tracti d’un local situat en planta alta a un altre obert al públic a peu de carrer i també obertures de nous establiments de per part d’una activitat ja existent a Mataró.

El suport que s’ofereix és de fins a un màxim de 1.000€ per a propietaris de locals i de fins a un màxim de 1.500€ per als titulars de l’activitat econòmica.

Per a l’exercici 2024 el crèdit disponible per a l’atorgament d’aquests ajuts és de 34.000€ i el termini per fer la sol·licitud s’allargarà fins al 14 d’octubre. Els ajuts s’atorgaran en base a l’ordre de presentació de les sol·licituds, sempre que hi hagi crèdit suficient.