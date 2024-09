Mataró dona múscul a la plantilla de la Policia Local amb 10 nous agents

La fotografia de família d'agents i autoritats. Foto: Ajuntament de Mataró

Durant el mes d'agost passat es van incorporar a la plantilla de la Policia Local de Mataró 10 agents en període de pràctiques, cobrint una desena de places que havien quedat vacants.

L'alcalde de la ciutat, David Bote, la regidora de Mataró Segura, Núria Moreno; i el cap de la Policia Local, l'intendent Xavier Santajuliana, ha donat la benvinguda aquest migdia a la nova promoció del cos, formada per 10 agents (7 homes i 3 dones).

Els nous efectius, que cobreixen places que havien quedat vacants per jubilacions o trasllats, s'han incorporat a la plantilla de la policia local en període de pràctiques. Així, durant els propers 12 mesos seran tutoritzats per agents i comandaments perquè acabin de completar la seva formació . Abans d?incorporar-se, han aprovat la fase d'oposició i la formació bàsica per a policies de l?Institut de Seguretat Pública de Catalunya.