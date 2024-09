Crit d'alerta de l'àvia de Lamine Yamal: diu que no se sent segura a Mataró

Fàtima, l?àvia del futbolista. Foto: Antena 3

Fàtima, l'àvia de la jove estrella del Barça Lamine Yamal, ha dit que ja no se sent segura a Mataró, la ciutat on viu.

Aquestes impactants declaracions les va fer al programa d'Antena 3 Espejo Público, que es va desplaçar al barri de Rocafonda de la capital del Maresme, per captar les impressions de la dona.

Recentment, el seu fill, el pare del futbolista, va ser apunyalat a prop de casa seva, cosa que Fàtima atribueix a l'"enveja" que senten diverses persones per l'èxit esportiu sobtat que està vivint el jove Yamal, consolidat al primer equip del conjunt blaugrana i flamant campió d'Europa amb la selecció espanyola.

"Amb això de Mounir no puc menjar de la impressió, de l'ensurt. Se m'ha tancat l'estómac", assegura l'àvia.

De fet, va més enllà i assegura que les persones que van atacar Mounir l'hi han amenaçat també. "Em va dir la gent que ho va atacar que em passarà a mi també", confessa.

Però davant d'aquesta situació, reacciona amb valentia i fermesa. "Si em volen matar, jo sóc aquí, asseguda aquí a la plaça (de Rocafonda)", assegura.

Fàtima considera que molts marroquins residents a la ciutat no veuen amb bons ulls que Yamal vesteixi la samarreta de la selecció espanyola.