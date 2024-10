La Policia Local de Mataró vigilarà de manera intensa les zones d'oci nocturn que tinguin veïns a prop

Un agent de la Policia Local de Mataró. Foto: Policia Local de Mataró

La Policia Local de Mataró ha iniciat una campanya intensiva per millorar la convivència, el civisme i la seguretat a les àrees residencials del Pla d'en Boet, un corredor important entre l'estació de tren i la zona d'oci nocturn on s'ubiquen la majoria de les discoteques . L'alta afluència de públic, tant de Mataró com d'altres parts de la comarca i de l'àrea metropolitana de Barcelona, ha generat un ús intensiu de l'espai públic i ha afectat la seguretat, la neteja i el trànsit.

El dispositiu especial de pacificació del Pla d'en Boet, llançat per la Policia Local, opera cada divendres i dissabte, amb un enfocament particular a eradicar el consum d'alcohol a la via pública. Aquesta iniciativa va començar al setembre com a resposta a les queixes veïnals per les molèsties derivades d'aquest fenomen, que és considerat una infracció greu segons l'Ordenança de civisme i convivència, amb sancions que oscil·len entre els 450 i els 900 €. Durant aquests operatius, també s'inspeccionen els establiments propers per assegurar que compleixin amb la prohibició de vendre alcohol entre les 22.00 i les 08.00 hores.

El primer mes d'implementació, la Policia Local ha dut a terme 9 dispositius en què es van fer 333 identificacions, 134 denúncies per consum d'alcohol a la via pública, 29 denúncies per possessió de drogues, 5 actes per tinença d'objectes perillosos, 9 denúncies de trànsit, 6 infraccions a l'ordenança de civisme i convivència i una detenció. A més, s'han realitzat 21 inspeccions a establiments per verificar-ne el compliment normatiu. L'operatiu també ha utilitzat drones per monitoritzar punts clau i comportaments relacionats amb el botellón, fet que ha permès identificar de manera més eficaç els objectius policials.

En el context d'aquesta campanya, el dissabte 5 d'octubre es va fer un operatiu especial que, a més del patrullatge, va incloure inspeccions en locals d'oci nocturn i discoteques per garantir el compliment de les normatives. En aquesta acció, que va comptar amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, es van realitzar 85 identificacions, 14 denúncies per consum d'alcohol a la via pública, 3 actes per possessió de drogues, 3 per objectes perillosos i 4 denúncies per incompliments de la Ordenança de civisme i convivència.

Durant la mateixa nit, es van inspeccionar 8 locals d'oci nocturn, i es van detectar infraccions com la realització d'activitats musicals sense llicència, l'absència de comptadors d'aforament, deficiències en la documentació requerida i permetre el consum de tabac (incloent-hi catximbes) a l'interior. Aquestes inspeccions es duen a terme regularment per assegurar el compliment de les llicències, aforaments, regulació del tabac, accés de menors i horaris de tancament, i solen fer-se en conjunt amb els Mossos d'Esquadra i altres cossos de seguretat.

El polígon Pla d'en Boet, que conté nombrosos locals d'oci nocturn, va ser objecte d'una modificació del Pla General el 2018 per limitar la implantació de noves activitats recreatives a certes àrees. Així mateix, fa dos anys es van fer millores en la mobilitat i la seguretat viària del polígon, que van incloure la conversió de molts carrers a sentit únic, la construcció de rotondes i l'ampliació d'espais d'aparcament senyalitzats.